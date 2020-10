Grotte de Lascaux : plus de 1 000 visiteurs quotidiens pour les vacances

Les touristes sont nombreux sur le site de Lascaux IV en ce début de vacances de la Toussaint. Chaque jour, plus de 1 000 personnes arpentent la reconstitution de la grotte, à Montignac en Dordogne, malgré la Covid-19. Un nombre un peu supérieur à celui de l'an dernier à la même période.

"Ce sont des résultats très favorables pour nous, explique André Barbé, directeur général de la Sémitour, qui gère le site. Certains jours on atteint même 1 400 visiteurs et la deuxième semaine des vacances s'annonce encore meilleure."

Les touristes ont mis du temps à réserver, craignant de nouvelles annonces sanitaires. "On avait peur de ne pas pouvoir se déplacer au-delà des 100 km, donc on a attendu la dernière minute", explique Claire, une bordelaise en vacances pour quatre jours en Dordogne.

"Ici, on est plus détendu car il y a moins le virus"

Parmi les touristes de Lascaux, ils sont nombreux à venir des villes touchées par les restrictions sanitaires les plus strictes comme le couvre-feu, notamment de la région parisienne. Anne, venue de Lille avec sa famille a voulu fuir ce stress : " C'est clair qu'ici on est plus détendu car il y a moins de circulation du virus. C'est bien de pouvoir aller au restaurant et sortir après 21h, c'est quand même important."

Fuir le virus mais aussi s'évader un peu des paysages urbains, pour Pierre, originaire de Marseille : "Ici, il y a de la verdure, des grands espaces... Cela nous change de la ville !"

Les visites restent encadrées pour limiter le risque de propagation du virus. Il n'y a pas plus de 35 personnes par visite et le port du masque est obligatoire du début à la fin.