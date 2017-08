Les touristes étrangers encore bien présents cet été à la découverte de Poitiers !

Il suffit de tendre l'oreille en ce moment dans les rues de Poitiers pour en faire le constat : les touristes étrangers sont bien là ! Anglais, Espagnols, entre autres, déambulent dans les rues, s'assoient aux terrasses des cafés et des restaurants et bien sûr visitent les édifices de la ville.

Il n'y a pas encore de bilan sur la présence des touristes étrangers dans le Poitou mais ils sont là. En ce moment, on trouve des Anglais, des Espagnols, des Néerlandais. "Ce sont les nationalités les plus représentées" commentent Véronique Apédo, conseillère en séjour à l'office du tourisme de Poitiers. Mais il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Brésiliens et quelques touristes venant des pays de l'Est. Certains sont là pour des séjours plutôt longs mais ce n'est pas le cas de tout le monde. "Généralement pour les Anglais, ils sont là pour plusieurs jours. Ils peuvent en plus avoir de la famille dans le sud Vienne. Les Espagnols, généralement quittent leur pays puis remontent. Ils font Bordeaux, Poitiers-Futuroscope pour aller jusqu'à Paris (...). Quant aux Néerlandais, il y en a énormément... par le chemin de St-Jacques-de-Compostelle et puis il y a beaucoup de touristes familles" précise Véronique Apédo.

Des saisonniers polyglottes

Pour les accueillir, les agents ont recours aux langues étrangères qu'ils parlent. Elles figurent d'ailleurs à l'office du tourisme sur leurs badges. Il y a aussi à l'office les brochures, les plans de la ville de Poitiers traduits en 5 langues (anglais, espagnol, néerlandais, allemand et italien), une application pour mobile téléchargeable. Du côté de la Maison du tourisme de Poitiers, les agents d'accueils sont également sur le pont pour accompagner les touristes étrangers dans leur découverte de la ville et des alentours. Ils peuvent aussi compter sur le soutien de saisonniers polyglottes. Et c'est "un vrai plus" souligne Léa, agent d'accueil. "Les touristes qui viennent chez nous se sentent accueillis, on peut leur donner des renseignements bien clairs". Parmi les saisonniers recrutés, il y a Pierre, 20 ans. Il parle anglais, espagnol et japonais. C'est la première fois qu'il fait de l'accueil touristique mais cela est pour lui dans la continuité de son parcours. "J'ai fait des études de commerce donc c'est vrai que j'ai été amené plusieurs fois à avoir des contacts avec des étrangers. J'ai fait des stages à l'étranger donc cela, en fait, nous met plus à l'aise pour le contact avec les gens".

Un pèlerin borgne, sourd et muet qu'il a fallu aider

Mais parfois parler une langue étrangère peut ne pas suffire. Pierre en a d'ailleurs fait l'expérience. "C'était avec un pèlerin sur la route de St-Jacques-de-Compostelle qui était Espagnol, qui ne parlait ni un mot d'anglais, ni un mot de français, qui était borgne et sourd et muet" se souvient Pierre. Ce pèlerin cherchait un hébergement et malgré la difficulté à se comprendre, Pierre a réussi à l'aider à le trouver. Mais tous les étrangers de passage par Poitiers ne sont bien sûr pas dans ce cas. Ce qui motive avant tout par exemple les Britanniques à venir à Poitiers, c'est l'histoire. C'est le cas de Colin venu avec sa compagne de l'est de l'Angleterre. Pour lui Poitiers, c'est Aliénor d'Aquitaine, Richard Coeur de Lion. Lui n'est là que pour la journée mais il est sous le charme. Charme qui semble partagé par d'autres touristes croisés.