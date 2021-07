Les touristes nombreux à Fresnay-sur-Sarthe, 15 jours après être devenu deuxième village préféré des Français

"Pas mal de monde !" Le résumé de Mathilde, Fresnoise depuis 3 ans, et qui n'a jamais vu autant de monde dans les rues. Depuis deux semaines, Fresnay-sur-Sarthe affiche fièrement sa 2ème place acquise lors du concours du "village préféré des Français", organisé sur France 3. "Certes, il y avait déjà des touristes avant, mais il y en a maintenant plus. Et ça donne le sourire", confie-t-elle.

Du monde dans les commerces

En temps normal, une commune du top 5 voit son affluence augmenter de 15 à 20% dans les jours qui suivent le résultat. Impression confirmée pour l'heure sur le marché, devant le stand de Pierre Gailler, charcutier depuis plus de 30 ans à Fresnay-sur-Sarthe. "Il y a tout le temps du monde, plus une place de parking devant l'église également", commente-t-il avec le sourire.

C'est vraiment très beau

D'ailleurs, sur ce parking, les gens qui arrivent à Fresnay ne s'en cachent pas. "On vient parce qu'on a vu la commune à la télévision", confie Jean-Paul, venu avec des amis de Laval, en Mayenne. Et alors le bilan ? Est-ce que la visite sur place a confirmé la belle carte postale diffusée sur France 3 ? "Ah oui, c'est joli avec l'église ancienne, le château et son parc puis la Sarthe évidemment", décrit Marie-Thérèse, de la région nantaise.