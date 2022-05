Les touristes profitent du week-end de l'Ascension pour pêcher à Villiers-Charlemagne

Derrière le comptoir, Soizic Calixte n'arrête pas de répondre au téléphone. La chargée de l'accueil du village communal Vacances et Pêche de Villiers-Charlemagne répète que c'est complet. "On a du monde depuis le mois de janvier et là vraiment, on retrouve les vacanciers, ça fait plaisir."

Parmi eux, il y a des habitués, comme Isabelle et Lionel, venus avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Comme chaque année depuis dix ans, ils réservent les mêmes chalets en bois, installés au bord de l'eau et qui font la renommée du village Vacances et Pêche. "C'est un moment de repos, en famille, à chaque week-end de l'Ascension depuis une décennie."

Pour la pêche, il faut demander à son mari, Lionel. "On vient ici parce que c'est calme, tranquille, on s'y plaît et on pêche bien." Lionel pèche la carpe et il apprend à son gendre comment s'y prendre.

Les petits chalets ont les pieds dans l'eau et c'est ce qui fait leur charme ! © Radio France - Selma Riche