Les tournages de film ne ralentissent pas en Pays de la Loire malgré la crise sanitaire

80 figurants tout de noir vêtus sont rassemblés de bon matin vendredi 2 avril dans l'enceinte de l'ancien hôpital du Loroux-Bottereau, près de Nantes. Tous portent un masque de protection sanitaire qu'ils n'enlèveront qu'entre les "Action !" et les "Coupez !" de l'équipe du réalisateur Sébastien Marnier, débarquée en Loire-Atlantique pour tourner "L'origine du mal" avec notamment les comédiens Jacques Weber et Laure Calamy. "Nous avons été testées à 7h30 ce matin, personne n'est positif, au moins on peut bosser", relatent Flore Monharoul et Hélène Vienne, deux jeunes comédiennes nantaises parmi les figurants.

Sur le tournage, les précautions sont nombreuses afin d'éviter que le coronavirus ne perturbe le projet. "On essaye de faire attention car on a tous envie d'aller au bout du projet sans prendre de retard et de pouvoir continuer à bosser, explique Nathalie Dagès, la régisseuse générale. On désinfecte tout en fin de journée, chacun est en charge de son matériel".

Des figurants masqués sur le tournage du film "L'origine du mal" au Loroux-Bottereau. © Radio France - Adrien Serrière

Des dépenses en plus

Un temps mis à l'arrêt par la crise sanitaire, les tournages de cinéma ont repris en mai 2020 avec un protocole sanitaire strict. Il a donc fallu s'adapter aux vitres en plastique à la cantine et à la distanciation. "Avant, on pouvait partager des appartements quand on tournait loin de chez nous, maintenant on a interdiction de partager des sanitaires et une cuisine donc ça fait des surcouts puisque chacun doit être dans son logement individuel", commente Anaïs Ascaride, directrice de production du film. "On a renforcé nos aides en prenant en considération qu'il y avait des besoins supplémentaires liés à ces nécessités d'adaptation", indique Régine Catin, membre de la commission culture du Conseil régional des Pays de la Loire.

et du stress

Empêcher le virus de contrarier le tournage exige des efforts d'organisation et d'anticipation que les professionnels du cinéma ont découvert depuis un an. "Dans tous nos décors, il n'y a personne d'autre que nous, on a tourné dans un hôtel fermé, un hôpital désaffecté, un lycée vidé de ses élèves donc on fait prendre le moins de risque possible à nos équipes", explique Anaïs Ascaride. Des tests réguliers des équipes, mais non-obligatoires, permettent de se rassurer. "On se demande à chaque fois qu'est-ce qu'on fait si on a un cas positif, selon si c'est le réalisateur, un comédien, un technicien, poursuit la directrice de production. C'est un stress supplémentaire dans un métier déjà assez stressant." Après plus d'un mois de tournage, aucun cas de Covid-19 n'a pour le moment perturbé l'équipe de "L'origine du mal", qui doit aussi prendre pour décor La Baule et les Sables-d'Olonne. Malgré le stress, c'est encore le plaisir qui l'emporte.

On a beaucoup de chance par rapport aux copains du spectacle vivant qui, eux, ne peuvent pas travailler.

Avec "L'origine du mal", une dizaine de films seront tournés en Pays de la Loire en 2021. "La passagère", avec Cécile de France, prendra notamment pour décor Noirmoutier en avril et mai.

En 2020, 5 longs-métrages et 6 fictions télévisées avaient déjà été tournées dans la région. "Nous avons de plus en plus de projets", confirme Régine Catin au Conseil régional.

Une région ciné-attractive

Preuve de cette attirance du cinéma pour les Pays de la Loire, la région reçoit chaque année près de 300 demandes de subventions. Leur montant a d'ailleurs augmenté, passant de 1,65 million d'euros en 2015 à 2,3 millions en 2021. "Bien entendu, la région a continué à accompagner les membres de la filière en accordant les aides telles qu'elles étaient prévues même s'il y avait un décalage dans le temps, afin de surtout ne pas les mettre en difficulté financières", rembobine Régine Catin.

On sent bien qu'il y a une émulation, une volonté de toute la filière de s'ancrer dans le territoire.

Selon la conseillère régionale, la force de la région réside notamment dans sa diversité. "Un producteur qui aurait envie de tourner dans un manoir, au bord d'une rivière, dans une banlieue reculée, peut le faire en Pays de la Loire. Tous ces sites sont classifiés, il y a un catalogue".

Au-delà de la visibilité donnée à la région par les tournages audiovisuels, les retombées économiques sont importantes. "Pour 900 000 euros d'engagement de la région en 2020, ça a donné lieu à 4 millions de dépenses locales", se félicite la conseillère régionale. Elle remarque également que "certaines sociétés de production ont fait le choix de s'ancrer sur le territoire".

Autre atout régional qui pourrait encore renforcer l'attirance du cinéma pour les Pays de la Loire, le Puy du fou veut désormais ouvrir ses portes aux cinéastes à la recherche de décors en attendant de pouvoir accueillir à nouveau du public.