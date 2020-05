Les tournages sur la voie publique à Paris ne pourront pas reprendre lundi, selon un régisseur général

Le cinéma à l'arrêt depuis mi-mars à cause du covid-19. Les annonces d'Emmanuel Macron pour soutenir le monde culturel sont insuffisantes pour le président de la Fédération des régisseurs du cinéma et de l'audiovisuel. Sébastien Didelot annonce que tous les tournages ne pourront pas reprendre lundi.

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a dévoilé les premières mesures de soutien au monde de la culture, à l'arrêt depuis le début du confinement. Le président de la République a ainsi plaidé pour une année blanche pour les intermittents du spectacle, qui pourront prolonger leurs droits jusqu'en août 2021. Il a également annoncé la création d'un fonds d'indemnisation temporaire pour les tournages qui ont dû être annulés ou reportés à cause de la crise sanitaire. "Ce sont de bonnes annonces, mais je ne sais pas si ça va suffire", réagit ce jeudi sur France Bleu Paris Sébastien Didelot, président de la Fédération des régisseurs du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce régisseur général, "le fait d’avoir le fonds temporaire d’aides pour les tournages, ça va sûrement aider à palier le problème des assurances".

Le cinéma va-t-il pouvoir reprendre lundi, jour du déconfinement ? L'on sait que les salles de ciné ne vont pas pouvoir rouvrir. Et pour Sébastien Didelot, "c’est plutôt du côté des préparations des tournages que ça va pouvoir repartir" : "On n'est pas soumis à une autorisation pour faire des repérages", explique-t-il. Par contre, les tournages en eux-mêmes vont devoir attendre encore un peu, notamment à Paris. "Si dès ce jeudi on peut de nouveau déposer des demandes d’autorisation de tournage, il y a un délai incompressible de traitement de 10 jours ouvrés. Donc on ne pourra pas lundi avoir cette autorisation de tournage sur la voie publique", regrette le président de la Fédération des régisseurs du cinéma et de l'audiovisuel.

Un guide de bonnes pratiques

Comme de nombreux secteurs d'activité, le monde du cinéma prépare son guide de bonnes pratiques pour le déconfinement. "Ce guide va normalement être présenté au ministère du Travail aujourd’hui, ou au plus tard demain", annonce Sébastien Didelot. En attendant la validation de ce guide et les autorisations de tournage, ce régisseur est clair : "Ce ne sera pas lundi matin que l’on pourra avoir une équipe de tournage dans les rues d’Ile-de-France."