Les tournées d'acteurs, un classique des cinémas pour attirer les Poitevins et qui fonctionnent toujours

Les tournées d'acteurs dans les cinémas pour promouvoir les films ont repris. Ce lundi 1er novembre, Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben et la réalisatrice Alexandra Leclerc étaient présents au Méga CGR de Buxerolles, avec France Bleu Poitou. Ils ont fait pratiquement salle comble. Plus tôt dans la journée, ils sont passés au Loft de Châtellerault, là avec une salle remplie. Samedi dernier, ce sont les Bodin's qui se sont rendus dans les deux cinémas. Alors qu'un Français sur deux n'est plus allé dans un lieu culturel depuis l'instauration du pass sanitaire cet été d'après une étude du ministère de la Culture, ces tournées les incitent à revenir au cinéma, en tout cas dans le Poitou.

700 spectateurs, quatre salles combles au Loft pour les Bodin's, un record absolu pour le cinéma de Châtellerault. Ce type d'événements, c'est un classique pour les cinémas, mais c'est d'autant plus important en ce moment. "On est sur une baisse de fréquentation de 25 %", estime Dominique Soulard, le directeur. Il poursuit : "la crise covid fait qu'on a tout intérêt à accentuer ce type d'événements pour restimuler la fréquentation." L'objectif de ces séances particulières est simple : redonner l'habitude aux fans de cinéma de venir dans les salles obscures. "Une part de la population qui avait l'habitude de venir fréquemment, admettons deux à trois fois par mois ne vient maintenant plus qu'une fois ou ponctuellement", explique Dominique Soulard.

"C'est essentiel de renouer un lien avec nos clients." - Stéphane Bossé, directeur du MégaCGR de Buxerolles.

Une analyse partagée par Stéphane Bossé le directeur du Méga CGR de Buxerolles. "C'est essentiel de renouer un lien avec nos clients", assure-t-il.

Mais il y a de l'espoir avec les films qui vont sortir, des films pour toutes les catégories d'âges et ne laisser personne sur le bord du chemin : " que ce ne soit pas segmentant", selon Stéphane Bossé. Un autre pan important à développer pour attirer les spectateurs : la technologie dans les salles pour qu'ils en prennent plein les yeux et les oreilles, et qu'ils reviennent. "Les chiffres dans la salle ICE sont meilleurs que dans une salle classique", illustre Stéphane Bossé. Les spectateurs vont venir peut-être un peu moins souvent mais avec une meilleure qualité.