Les Tourneix accueillent une épreuve du championnat de France de Rallycross

Deux ans que le circuit des Tourneix à Saint-Maur (Indre) n'avait plus connu telle effervescence. 124 équipes colonisent les pelouses et installent leur stand tout autour du circuit, à quelques heures de s'élancer sur la piste pour la troisième épreuve du championnat et de la coupe de France de Rallycross. "Le principe est simple : les concurrents des différentes catégories s'alignent par cinq, de front. Ils doivent faire 5 tours et finir premier." explique Daniel Bionnier, le président du Rallycross qui promet un "grand spectacle, très convivial, avec une centaine de courses dans le week-end !"

En attendant, dans les stands, c'est l'agitation d'avant course. Les mécaniciens mettent la dernière main aux réglages tandis que les pilotes explorent la piste : "On est très précis, dans le choix et le gonflage des pneus, dans les réglages, les stratégies... explique Frederic, mécanicien d'une équipe qui engage deux voitures. On est aussi là pour aider les pilotes à gérer le tour joker, leur donner des consignes par radio, etc". Un tour de piste durant entre 45 secondes et une minute, la course est très vite passée et la concentration des pilotes extrême : "On est obligé de leur dire dans la radio de respirer. Ils sont tellement concentrés qu'ils oublient et font de longues apnées..."

A quelques allées de là, Thierry vérifie la pression des pneus de chacune des voitures engagées par son écurie. "On a le droit à un certains nombre de pneus par pilote. On s'ajuste en fonction de l'humidité, de la température, de la pluie..."

Les épreuves débutent samedi et durent tout le week-end.