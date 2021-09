Les Trans Musicales de Rennes reviennent après une année de pandémie. Le festival a dévoilé ce mardi 21 septembre sa programmation, comme toujours éclectique et pleine de découvertes, fidèle à sa réputation. Il se tiendra du 1er au 5 décembre 2021.

Les Trans Musicales de Rennes font leur retour et dévoilent la programmation

Le festival rennais, comme beaucoup d'autres, avait été contraint d'annuler son édition 2020. Les Trans Musicales de Rennes reviennent en 2021 avec une programmation fidèle à leur réputation. Entre rock, électro et musique du monde, avec comme toujours beaucoup de découvertes. France Bleu Armorique vous fait un tour d'horizon des artistes programmés entre le 1er et le 5 décembre 2021.

Lujipeka

Le rappeur rennais, découvert dans le groupe Columbine, poursuit une carrière solo. Il sera en résidence à l'Aire libre pour cinq concerts, du 1er au 5 décembre. Programmé lors de l'édition annulée de 2020, le festival a tenu à le maintenir à l'affiche.

Andrea Laszlo de Simone

C'est un des artistes que la presse spécialisée ne veut pas manquer. Le chanteur pop italien Andrea Laszlo de Simone va proposer un concert avec une formation élargie pour une création orchestrale. Les Trans Musicales promettent un spectacle rarement vu en dehors de l'Italie pour cet artiste très prometteur. Ce sera au TNB pour deux concerts, le mercredi 1er et le jeudi 2 décembre

Daði Freyr

Avec son univers electro-pop aux accents funky, Daði Freyr s'était déjà invité à l'Eurovision 2021 pour représenter son pays, l'Islande. Ce grand (2,08 m) chanteur devrait faire danser le Hall 8 du Parc expo le jeudi 2 décembre.

Yann Tiersen

L'artiste breton fait un retour aux Trans Musicales pour un concert unique et d'exception. Installé sur l'île d'Ouessant, il prépare une création électronique où il va revisiter son répertoire. Un retour dans la programmation du festival rennais après des passages au début de sa carrière, en 1995 et 1997. Il sera dans le Hall 8, le jeudi 2 décembre.

Guadal Tejaz

Ils vont représenter la scène garage rennaise pour cette édition 2021. Guadal Tejaz fera probablement découvrir au Hall 3 du Parc expo son prochain album, prévu en 2022. Un rock puissant aux accents psychédéliques.

Star Feminine Band

Elles ont entre 10 et 17 ans et viennent du Bénin. Star Féminine Band est à l'affiche du "concert des familles" programmé à l'Ubu, le samedi 4 décembre à l'Ubu. Un style afro-pop avec des paroles entre le français et les différentes langues du Bénin, pour mettre les femmes africaines à l'honneur.

Ziak

Phénomène de la drill française, originaire de l'Essonne, Ziak reste un artiste énigmatique. Chacun de ses titres dépasse le million de vues sur YouTube, mais il ne s'est encore jamais produit sur scène. Son concert à la Greenroom des Trans Musicales, le samedi 4 décembre, sera le premier de sa carrière. Un des concerts les plus attendus de cette édition 2021.

DJ Pone

TTC, la Scred Connexion, les Svinkels ou plus récemment les Casseurs Flowteurs. Les collaborations de DJ Pone ont fait sa réputation et sa popularité. Le champion de France, d'Europe et du monde de DJing présentera une nouvelle création aux Trans Musicales, avec notamment le rappeur Disiz.