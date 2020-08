Les Transfrontalières à Givet, enfin un festival maintenu en Champagne-Ardenne

Les organisateurs du festival "Les Transfrontalières" ont obtenu le feu vert pour maintenir la deuxième édition depuis le 2 juillet, mais ils ne s'avouent soulagés que depuis début août. "On savait qu'à tout moment, en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, on pouvait nous demander d'annuler", glisse Nordine Ziane, le vice-président de l'association organisatrice "les Frontaliers sans frontières".

Ce samedi 29 août, au domaine de Mon Bijou, 8 groupes français et belges se succèderont sur les deux scènes de 14h à 3h, parmi lesquels Broussaï, Barcella ou encore Marka. Pour beaucoup d'entre eux, cette date sonne l'heure de la reprise après quasiment 6 mois sans concert.

Je suis à la fois très touché de remonter sur scène et en même temps il y a un petit noeud. Je ne suis pas persuadé que l'on refera demain des festivals à 5000 ou 6000 personnes avec la même fluidité que les années précédentes" - Barcella, chanteur

Pour le Rémois Barcella, "les Transfrontalières" s'inscrit dans une tournée d'au moins huit dates, essentiellement des petites jauges à 300 ou 350 spectateurs.

Jauge réduite, masques conseillés

Le protocole sanitaire validé par les autorités prévoit de limiter la jauge à 800 spectateurs, au lieu de 1500. Les préventes dépassent déjà les 500 places écoulées lors de la première édition l'an passé.

On a eu cet appel d'air de personnes qui ont envie de s'extérioriser, d'écouter de la musique. Le live, ça manque. Donc le Covid nous a aidé à remplir plus vite que d'habitude" - Nordine Ziane, vice-président de l'association "les Frontaliers sans frontière"

Le port du masque ne sera obligatoire que dans les files d'attente et simplement recommandé devant les scènes. Une doctrine validée avant les dernières consignes édictées par le gouvernement, qui prévoient exactement l'inverse : la fin des limitations de jauges en zone verte et l'obligation de porter un masque lors des spectacles. "C'est toute la difficulté de gérer ces événements musicaux au jour le jour. L'Etat se positionne sur des dispositions particulières et ça change une semaine après. Il faut s'adapter à chaque fois", relève Nordine Ziane, vice-président de l'association organisatrice.

À l'entrée du site;, les organisateurs ont également prévu de prendre la température de tous les festivaliers.