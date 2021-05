Julien Clerc en concert à l'Espace Mayenne en avril 2022 : la construction de la programmation continue

Après plusieurs années de travaux, l'Espace Mayenne est prêt, malgré quelques finitions dans les prochaines semaines. Le directeur du site s’attelle donc à la programmation et au calendrier du complexe sportif et culturel. Julien Clerc sera en concert le 3 avril 2022.

Julien Clerc, Gims, Véronic Dicaire... Tous ces artistes se produiront sur la scène de l'Espace Mayenne à partir de septembre prochain. Car le chantier du complexe sportif et culturel est sur la fin. Il ne reste que les finitions à faire. Mais déjà, le département de la Mayenne et la direction du site sont sur "le chantier" de la programmation. Une tache difficile surtout avec le contexte actuel et la pandémie. La grande salle a la capacité d'accueillir 4500 personnes, donc de recevoir de grands noms de la chanson et de la culture française. L'Espace Mayenne peut aussi organiser des rencontres sportives comme de la boxe, du volley-ball ou bien du basket-ball.

Seulement pas simple d'établir un calendrier avec toutes ces possibilités. "Nous souhaitons que ce lieu vive, avec plein d’événements sportifs ou culturels", explique Éric Dussolier, directeur de l'Espace Mayenne. "On a déjà fait un démarchage depuis plus d'un an et demi, des producteurs nous sollicitent aussi, il faut trouver le juste-milieu", ajoute ce dernier. Et forcément cette programmation manque de visibilité, et ce, malgré les annonces gouvernementales, et le déconfinement de la culture le 19 mai prochain.

Des concerts-tests à partir du mois de juin

Le président du département, Olivier Richefou a annoncé que l'Espace Mayenne travaillait sur l'organisation de concert-test, à partir du mois de juin pour mesurer les risques de contagion au coronavirus, comme d'autres villes en France. Ce sera sûrement quelques semaines avant le contre-la-montre du Tour de France prévu le 30 juin entre Changé et Laval, avec une arrivée sur le parking de l'Espace Mayenne. "Pour le moment, notre première échéance, c'est le 30 juin, mais nous espérons organiser d'autres choses avant cette date", précise le président du département Olivier Richefou.

Les Mayennais auront par ailleurs la possibilité de visiter le complexe à partir du 19 mai. Le département va mettre en place des inscriptions gratuites, comme pour la visite du bateau de Maxime Sorel, pour découvrir le complexe sportif et culturel. Mais avant de visiter le site en vrai, vous pouvez dès maintenant, grâce à France Bleu Mayenne, plonger dans les allées de l'Espace Mayenne. ------>>>