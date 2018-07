Niort, France

C'est un bâtiment du 19e siècle qui "vieillissait", constate Jérôme Baloge, le président de la CAN. Le conservatoire de musique et de danse de Niort va être rénové à partir de ce lundi 9 juillet. Un important chantier de 15 mois. 4,8 millions d'euros de budget, financé par l'agglomération mais aussi le Département des Deux-Sèvres et l'Etat.

Un chantier qui démarre avec un peu de retard à cause d'un ascenseur extérieur retoqué par l'architecte des Bâtiments de France. "On a revu un peu le plan. C'était un ajustement. On remet l'ascenseur à l'intérieur et ce n'est peut-être pas plus mal en définitive", explique Jérôme Baloge. Des travaux à la fois d'accessibilité, d'isolation et d'acoustique.

"On va être vraiment un conservatoire du XXIe siècle

"Les grosses modifications ne sont pas forcément visibles sauf le hall d'accueil", détaille Christophe Prévost, directeur études et projet à la CAN. Le réaménagement permet de gagner de l'espace, 300 m² de plus. On passe de 2250 m² à 2550 m². L'auditorium va être agrandi. Les façades feront l'objet aussi d'un traitement complet et les pierres altérées seront remplacées.

Le hall d'accueil du conservatoire de Niort va être totalement réaménagé - Adobestock - Deshoulières et Jeanneau Architectes

Cette réhabilitation va notamment permettre de développer de nouveaux outils. "On va avoir par exemple une salle pour travailler la musique assistée par ordinateur. Donc on va être vraiment un conservatoire du XXIe siècle", se réjouit Stéphane Royon, directeur adjoint du conservatoire.

Pendant les travaux, les cours se poursuivent sur des sites temporaires. Livraison du nouveau conservatoire attendue à la fin de l'année 2019.