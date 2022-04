Les travaux sont finis au château de Bouges : "Ça a été fait dans les règles de l'art, comme à l'époque"

C'est l'un des monuments incontournables à visiter en Berry ! Le château de Bouges, dans le nord du département de l'Indre, s'offre une nouvelle jeunesse. De grands travaux viennent de s'achever et l'édifice vient de rouvrir au public. Trois millions d'euros ont été investis pour ce chantier de rénovation.

"L'ensemble de la façade du château a été restauré au niveau des maçonneries, des sculptures, des quatre frontons, des menuiseries, des ferronneries, détaille Caroline Boutrelle, chargée de communication des monuments nationaux en Berry. Il y a aussi eu une intervention sur le cadran solaire". L'intérieur du monument a également fait l'objet de travaux : "les 41 rideaux et leurs accessoires ont subi une restauration".

L'objectif de ces travaux était de donner un coup de jeune au château, tout en conservant les couleurs de l'époque. "Pour les menuiseries, on est parti d'un gris zinc pour aller vers une couleur plus gris-verte, qui correspond plus au matériau historique", précise-t-elle.

Les monuments nationaux en Berry (le château de Bouges, la maison de George Sand à Nohant, le palais Jacques Cœur à Bourges et la crypte de la cathédrale de Bourges) attirent environ 136.000 visiteurs chaque année (hors période Covid).