Avignon, France

Calvet, Lapidaire, Requien, Petit Palais et Palais du Roure : les cinq musées de la ville d'Avignon se sont associés pour imaginer Mirabilis (Merveilleux), une exposition commune, organisée du 30 juin au 13 janvier 2019, au Palais des Papes.

Des alcôves et des cabinets de curiosité

C'est le couturier Christian Lacroix qui a créé la scénographie. Pour l'occasion, la Grande Chapelle du Palais des Papes est divisée en deux grands espaces. A droite, cinq alcôves sont dédiées aux univers des cinq musées municipaux. Ces "petites chapelles" présentent les œuvres - connues ou non - et détaillent l'histoire de chacun des établissements. En face, à gauche, les vitrines prennent la forme de "cabinets de curiosités" et rassemblent les coups de cœur de Christian Lacroix. Le couturier a pioché dans les catalogues et les réserves des musées pour présenter, pêle-mêle, des œuvres qui se répondent - quelque soit leur facture ou leur époque.

La juxtaposition de deux pièces qui n'ont rien à voir fait que chacune parle un autre langage. Par exemple, placer la petite vertèbre du pape à côté d'une sublime sculpture médiévale, ça peut éveiller des curiosités (Christian Lacroix)

Quatre cents pièces, au total, sont exposées dans la Grande Chapelle. La plupart sont prêtées par la Fondation Calvet. L'ensemble de l'expo permet de balayer les siècles, de la préhistoire à l'art moderne. Certaines œuvres n'ont jamais été vues du grand public, c'est notamment le cas de sculptures présentées dans l'alcôve du Petit Palais.

Nous avons sorti certaines œuvres des réserves ou de salles actuellement fermées. Quelques pièces ont été restaurées, et apparaissent d'une manière nouvelle : elles sont toutes dorées car, sous la crasse, nous avons retrouvé de la polychromie et des dorures (Dominique Vingtain, conservatrice du Petit Palais)

Le maire d'Avignon espère que cette exposition exceptionnelle va inciter les visiteurs à se rendre dans les différents musées d'Avignon, à "pousser" jusqu'aux musées municipaux. D'autant plus qu'ils sont gratuits depuis le mois d'avril dernier.

Le reportage d'Anne Domèce Copier

L'expo rassemble des œuvres des cinq musées d'Avignon © Radio France - Anne Domèce

Les collections du musée Requien côtoient les oeuvres d'art © Radio France - Anne Domèce