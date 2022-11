Les tripes font leur grand retour sur les marchés de Noël en Mayenne

Entre le vin chaud et les churros sur les marchés de Noël du département de la Mayenne, on trouve aussi des tripes ! Ces abats sont proposés à la dégustation par la confrérie des Tripaphages de la Mayenne, une association de gourmets basée à Château-Gontier-sur-Mayenne. Ces inconditionnels des abats se déplacent de marchés de Noël en marchés de Noël avec pour maître-mot : faire goûter.

ⓘ Publicité

"Il faut goûter"

"C'est vrai qu'il y a un regard un peu négatif sur les tripes", reconnaît Daniel Gerboin, grand archiviste de la confrérie des Tripaphages. "Si on parle des rognons, c'est vrai que ça peut rebuter aussi parce que c'est le rein, mais tout est dans la préparation. Mais on dit : il faut goûter." Impossible de manque la confrérie des Tripaphages sur les marchés : ils portent de grandes capes noires brodées de rouge, et des hauts chapeaux. Surtout, ils préparent leurs mets dans une grande marmite.

Briser les idées préconçues sur les tripes

"Les gens sont attirés par la fumée qui s'en dégage, explique Daniel Gerboin. Il y a beaucoup de curieux qui s'arrêtent aux stands et qui nous demandent ce que c'est. On leur répond : 'on ne vous dit pas, on vous fait goûter et on vous dit après'. Et souvent, ils sont agréablement surpris." Le grand archiviste de la confrérie des Tripaphages avoue que les enfants sont souvent les moins réfractaires à goûter les abats. "Les enfants n'ont pas d'a priori. Ils sont beaucoup plus intéressés par la découverte du goût."

Casser les a priori, c'est la mission de la confrérie des Tripaphages. "Ce qu'on veut nous, c'est amener l'eau à la bouche de tous les gens." Cet automne, la la confrérie des Tripaphages tient un stand sur les marchés de Noël de Mayenne les 3 et 4 décembre et sur celui de Laval les 10, 11, 17 et 18 décembre.