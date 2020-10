Les Trois Cafés Gourmands prennent le petit déjeuner à France Bleu Creuse ce mercredi!

Les membres du groupe de musique Trois Cafés Gourmands seront les invités exceptionnels de France Bleu Creuse, ce mercredi 14 octobre! Les Corréziens seront en direct en studio, de 7h30 à 8h30, pour nous parler de leur nouvel album : "Comme des enfants".

On saura tout sur ce nouvel opus et sur la tournée qui devrait suivre. Mais on parlera aussi célébrité, coronavirus, rugby... Si vous êtes fan des Trois Cafés Gourmands, n'hésitez pas à appeler le standard de France Bleu Creuse, pour poser vos questions