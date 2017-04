Les trois évènements incontournables de la saison culturelle "Paysages" à Bordeaux

Bordeaux lance "Paysages", sa saison culturelle qui célèbre l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Du 25 juin au 25 octobre, plus d'une centaine d’événements artistiques sont organisés dans la ville.

Plein feux sur la gare

Le point de départ de la saison culturelle, c'est la gare. Le bâtiment, en plein travaux jusqu'en juin, est au cœur de la manifestation. L'artiste-plasticien Pablo Valbuena va poser sur la verrière une installation en lumières et en sons, "kinematope". Elle sera projetée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la gare pour un voyage entre le virtuel et le réel. Près de la gare aussi, c'est une boule à facettes géante, de près de 8 mètres de diamètre, composée de mille miroirs, qui va être installée. Suspendue dans le ciel bordelais par une grue, elle sera éclairée par des projecteurs.

Des matériaux de récupération aux fenêtre du Palais Rohan

Le collectif Luzinterruptus s'installe au Palais Rohan. Ils vont mettre sur les fenêtres du palais des lumières un peu spéciales. Grâce à un système de LED et de sacs plastiques colorés, ils veulent interroger nos modes de consommation. Ils ont été désignés "meilleur collectif d'artistes" par le New York Times en 2015.

Votre photo sur les murs de Bordeaux

L'association Act'Images, qui veut mieux faire connaître la photographie au grand public, organise un prix photo. Le thème est "Paysages" du nom de la saison culturelle. Mais pas question de se limiter au paysage au sens propre. Pour Jeremie Burlen, co-fondateur du prix, "si son paysage c'est de prendre le tram tous les matins, si c'est son travail, son lieu de vie, le but c''est de ramasser tous ces points de vue". Les citoyens sont appelés à participer sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient touristes ou habitants de la métropole, ils pourront dès le mois de juin publier leurs clichés avec le hashtag #expopaysages. Ces photos seront affichées sur les murs de la ville pendant l'été.