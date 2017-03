Les trois idées reçues sur le métier de chanteur par Sol

Il y a une vie après "The Voice". Sol en est la preuve. Le chanteur dijonnais termine l'enregistrement de son premier album solo. Révélé par l'émission de télé crochet de TF1, Sol était ce lundi l'invité Grand témoin de France Bleu Bourgogne. Il nous a parlé de ses chansons et de sa nouvelle vie.

Comment rebondir lorsque l'on a crever l'écran dès sa première apparition sans se brûler les ailes ni vendre son âme au diable ? Cette réflexion doit faire partie du quotidien de Samy alias Sol, chanteur dijonnais révélé par l'émission de TF1 "The Voice" et qui prépare la sortie de son premier album solo. Pour l'aider, Sol s'est entouré des services de Nazim et les Mutin (Claudio Capéo, Amir et Jenifer), un album réalisé par Sandro Abaldonato (Kendji, Patrick Fiori) annoncé pour la fin juin. Un premier mini-album comprenant 4 titres sort le 17 mars avec notamment le titre "Mon frère".

-

Entre la genèse de ce premier album et les bons souvenirs laissés par ses nombreux passages à la télévision, Sol a répondu à trois idées reçues sur le métier de chanteur :

1) Les chanteurs ont souvent la "grosse tête"

VRAI et Faux : être chanteur, c'est forcément se montrer. Il y a des gens qui vont penser que des chanteurs ont la "grosse tête". Certains l'ont réellement. Mais je pense que c'est surtout la façon dont on les voit. Moi ça dépend des jours.

2) Les chanteurs n'aiment pas les interviews

VRAI et Faux : ça dépend les interviews. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas de répondre aux questions des journalistes. Ça fait partie du job.

3) Les chanteurs n'aiment pas se lever tôt

VRAI : la plupart du temps, j'ai un peu de mal le matin, mais quand on est bien accueilli comme c'est le cas chez vous à France Bleu Bourgogne, ça passe beaucoup mieux.

Sol et Sébastien à la guitare pour la reprise de "Crazy" de Gnarls Barkley