Les Trois jours cyclistes de retour au palais des sports de Grenoble en octobre 2023

Guy Chanal (à droite), en compagnie des anciens vainqueurs des 6 jours Bernard Thevenet et Philippe Tarantini et du président du vélo club de Saint-Martin-d'Hères Gilles Richiero

Alors qu'il y a quelques jours, courait encore la rumeur d'un démontage de la piste cycliste du palais des sports de Grenoble, démentie par la ville, Guy Chanal annonce ce mardi 22 novembre le retour des Trois jours cyclistes de Grenoble. Celui qui a organisé pendant 24 ans les six, puis les trois, jours cyclistes de Grenoble, à l'époque en tant que directeur du palais des sports, avant sa reprise en main par la ville en 2014, regagne "la maison" encore un peu plus. Cette fois-ci en tant que producteur. Après le retour du festival du cirque (du 1e au 4 décembre prochain), le retour du Super-cross (13 et 14 octobre 2023) et l'organisation d'un salon des producteurs en circuits-courts (du 15 au 17 septembre 2023), il va donc à nouveau organiser ce rendez-vous qui réuni le triptyque course-spectacle-restauration.

"Le passé c'est le passé" - Guy Chanal

Le rendez-vous va tout de même être "remis au goût du jour", explique Guy Chanal : à côté des courses hommes il y aura des épreuves femmes et handi-cyclisme. Les courses seront surtout constituées de "sprints", plus lisibles pour le grand public estime l'organisation, mais elles seront toujours "labellisées UCI", Union cycliste internationale, et à ce titre permettront aux coureurs de venir glaner des points au classement international. Pour cette nouvelle mouture Guy Chanal s'est entouré de Bernard Thevenet, de Philippe Tarantini (autre ex-vainqueur des six jours) et du club cycliste ESSM de Saint-Martin-d'Hères, dont les meilleurs jeunes 13-18 sélectionnés auront aussi droit à leurs tours de piste.

Pour ce retour en force au palais des sports, huit ans après en avoir été évincé, Guy Chanal aurait pu nourrir un certain esprit de revanche mais il assure que non. "Je ne suis pas du tout dans la revanche. Je n'ai jamais été comme ça. Ce n'est pas mon tempérament. J'ai toujours été battant. J'ai 72 ans, je m'arrêterai pas de travailler, et donc vous avez des gens qui ont des passions, les voyages etc... Moi, c'est d'organiser des événements [...] Je regarde l'avenir. Le passé, c'est le passé, il ne faut jamais s'en occuper."

Quant à savoir si le retour des six jours sauvera définitivement la piste du palais des sports : "Cette discussion sur la piste, je l'ai lue comme tout le monde mais bon... à un moment donné, j'ai contacté le palais des sports en disant "voilà, j'ai envie de refaire les trois jours, est-ce que vous me louer le palais des sports" et c'est tout. Après il faut demander à la mairie".

Les 6 jours, puis les 3 jours de Grenoble : une longue histoire et des vainqueurs prestigieux © Radio France - Laurent Gallien

Relancer l'intérêt pour la piste dans la métropole de Grenoble

Bien sûr le producteur Guy Chanal n'est pas à l'abri d'un échec mais il continue à croire qu'il y a le public pour ce genre de spectacle. Le rendez-vous est en tout cas déjà regardé avec gourmandise par les clubs cyclistes et les amateurs de piste assure Gilles Richiero. Le président de l'ESSM, le club cycliste de Saint-Martin-d'Hères, n'a pas hésité à suivre Guy Chanal dans son initiative. "Un événement comme ça pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel", dit Gilles Richiero.

"C'est motivant pour nos jeunes. C'est effectivement le retour de nos athlètes de haut niveau. Type Ryan Hellal, Florian Grengbo et d'autres qui sont passés par nos clubs. On essaye de continuer à aller dans ce sens là, pour motiver nos jeunes [...] remotiver un peu tous les clubs de l'agglomération et pour continuer à perdurer sur la piste." Il y a une vraie tradition de la piste dans la métropole grenobloise, qui a pris un peu de plomb dans l'aile sans cette vitrine des Trois jours, mais qui survie grâce à l'anneau (non couvert) d'Eybens et à force de déplacements vers les pistes de Genève ou encore de Saint-Quentin-en-Yvelines.