Saint-Malo : des stars pour le tournage des Trois Mousquetaires

Vincent Cassel, Romain Duris, Éva Green seront à Saint-Malo à la rentrée. Pendant un mois, la cité corsaire changera de visage le temps du tournage du film Les Trois Mousquetaires du réalisateur Martin Bourboulon. Les derniers repérages techniques ont eu lieu lundi 5 et mardi 6 juillet.

Un pour tous et tous pour un à Saint-Malo. La cité corsaire accueillera à la rentrée, le 13 septembre, le tournage des films Les Trois Mousquetaires - d'Artagnan et sa suite, Les Trois Mousquetaires - Milady. L'équipe du film, dont le réalisateur Martin Bourboulon, a effectué une dernière visite des lieux, lundi 5 et mardi 6 juillet, avant le début du tournage.

Cent cinquante techniciens, une vingtaine de cascadeurs, une dizaine de comédiens seront réunis à Saint Malo pendant un mois. Le tournage fera aussi appel à une cinquantaine de figurants par jour. Les Malouins pourront donc être costumés façon XVIIè siècle. Ils joueront aux côtés de François Civil alias d'Artagnan, de Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, de Romain Duris dans celui d'Aramis, de Pio Marmaï interprétant Porthos ou encore d'Éva Green dans la peau de Milady.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La cour de l’hôtel de ville sera recouverte d'une couche de terre. Les scènes seront jouées la nuit, ou au lever du jour. Certains tournages seront ouverts au public. L'une des scènes les plus spectaculaires du roman d'Alexandre Dumas, la prise de La Rochelle, aura donc lieu en Bretagne. L'accès à la mer et les remparts ont séduit l'équipe du film, mais aussi le fort National, l'intra-muros, la Fosse aux Lions, la Tour Solidor ou encore la pointe de la Varde.

De gauche à droite : Baptiste Jourdan, régisseur, Robin Welsh, régisseur général, Martin Bourboulon réalisateur et Gilles Lurton, maire de Saint-Malo. - Julie Beaulieu (DR)

1.2 million d'euros de retombée

Avec ces tournages, la production du film a estimé à 1.2 million d'euros les retombées économiques pour Saint-Malo. Cela comprend les réservations de chambres d'hôtel, de tables dans les restaurants, l'activité dans les commerces et auprès des artisans.