Les salles de spectacle restent ouvertes avec un protocole sanitaire strict à Nice mais les annulations et les reports restent nombreux. Une table ronde a eu lieu en mairie de Nice pour évoquer les mesures d'aide aux acteurs de la culture. Christian Estrosi rencontre la ministre de la culture lundi.

Les troupes et compagnies de théâtre niçoises inquiètent pour l'avenir

Table ronde des compagnies et troupes de théâtre niçoises en mairie de Nice

Les salles de spectacle sont de moins en moins fréquentées à Nice, malgré les normes sanitaires mises en place : port du masque, distanciation sociale, désinfection fréquente...Les reports et annulations sont nombreuses. Exemple de complications rencontrées : si un membre d'une compagnie tombe malade, la salle dans laquelle la troupe a répété ou joué doit être confinée un certain temps, désinfectée, ce qui entraîne des annulations ou reports. Christian Estrosi, le maire de Nice, a reçu 23 représentants du spectacle vivant cette semaine, il promet que les loyers des salles municipales occupées seront reportés jusqu'à nouvel ordre. Le maire a rendez-vous lundi avec la ministre de la culture pour porter les revendications locales des acteurs, metteurs en scène et producteurs de spectacles.

Benoit Tessier est directeur du théâtre des Oiseaux, café théâtre où se produit Mado La niçoise et président de la Fédération des théâtres de Nice. Il salue les aides de la municipalité :

Benoit Tessier, Copier

Christian Estrosi prolonge certaines mesures pour aider les professionnels du théâtre :

Christian Estrosi Copier

Aurélie Péglion de la compagnie niçoise Gorgomar, comédienne et marionnettiste, commence à se lasser des annulations et reports :

Aurélie Péglion Copier

La fête des théâtres, prévue du 5 au 18 octobre à Nice, est maintenue avec 55 spectacles prévues dans 22 salles. Le mairie propose son aide pour gérer les files d'attente et délivrera un label excellence sanitaire aux salles. L'opération "Mon été à Nice" qui a très bien fonctionné cette année, avec plus de 55 000 spectateurs accueillis et 195 manifestations sera reconduite en 2021, avec des commandes pour des spectacles de théâtre, danse, art de rue, de la part de la métropole.

Repenser les salles de spectacles

La municipalité a dévoilé des projets pour les années à venir : l'installation du Théâtre national de Nice au sein de l’église des franciscains, une salle modulable de 350 places, avec une première représentation prévue pour l'été 2021. Dans le futur palais des expositions : un grand auditorium de 900 places, une salle de répétition. D'ici 2023; le théâtre de Verdure sera rénové, la scène réaménagée, les équipements de son et de lumière remis au goût du jour.