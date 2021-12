Les Tuche 4 : déjà un carton dans les cinémas mayennais où les spectateurs ont bien rigolé

C'est une famille du Nord, les Tuche, qui va faire plier de rire la France pour les fêtes de fin d'année. Le 4ème opus de cette comédie populaire est sorti au cinéma ce mercredi 8 décembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est l'histoire délirante de Jeff Tuche et et de ses proches qui, à l'approche de Noël, essaient de se rabibocher avec une partie de leur famille.

"Même les blagues nulles deviennent drôles"

A peine à l'affiche et déjà des centaines de spectatrices et spectateurs dans les salles des cinémas mayennais, comme ici au Cinéville de Laval. Toutes et tous ont passé un sacré bon moment.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

►► Ecoutez

"C'est génial, c'est top, ils ont toujours quelque chose de drôle à dire" Copier

Les Tuche 4 est à l'affiche à Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et Evron