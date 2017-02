Les Ultr'Abricox réveillent Francis-Le-Basser !

Leur nom : les Ultr'Abricox. Leur mission : faire la fête en tribune et réveiller un peu l'antre du Stade lavallois, le stade Francis-Le-Basser. Ce groupe de supporters, formé d'étudiants de l'Estaca, sera présent ce vendredi pour Laval-Valenciennes.

L'idée est né dans l'esprit des membres du bureau des sports de l'Estaca, une des écoles d'ingénieurs de Laval. Celle de proposer aux étudiants qui ne rentrent pas chez eux le week-end, de participer ensemble aux matches du Stade lavallois. Pour leur première tentative, ils sont allés assister à Laval-Montpellier, le 25 octobre dernier, en Coupe de la Ligue. Les Ultr'abricox étaient nés.

Ou presque. Parce qu'à l'origine le petit groupe n'a pas vraiment de nom. Sauf que tout groupe de supporters qui se respecte déploie sa banderole et affiche fièrement son nom dans le stade. Une vieille nappe et l'habitude d'un des membres de crier "allez les abricots !" lorsqu'il assiste à des matches de foot et l'affaire était pliée !

Pour cette première, ils sont une quarantaine à donner de la voix dans les travées de Francis-Le-Basser. Certains habitués les regardent un peu de travers, d'autres leur demandent de revenir. Ce qu'ils font le 29 novembre dernier, pour la réception de Lens. Et cette fois, ils sont une bonne centaine. Là encore, ils bousculent un peu les habitudes, comme l'explique Corentin, en 4e année à l'Estaca : "Y'a un petit kop en face qui essaie de faire du bruit mais on sent que le public a un peu de mal à suivre. On a bien essayé de lancer quelques olas, ça a mis du temps avant de partir, les gens nous regardaient un peu bizarre. Certains sont réceptifs, d'autres ont envie qu'on se taise, mais ça ne nous empêche pas de faire notre boulot de supporters !"

Corentin supporte depuis toujours l'Olympique lyonnais, l'ambiance à Laval est bien différente..

La chenille dans les tribunes

L'aspect sportif est important évidemment, "on a envie qu'ils se maintiennent en Ligue 2 alors on se dit que si on les encourage, ça va leur donner envie de faire des résultats", commente Julien. Mais ces étudiants viennent aussi pour s'amuser. "Je suis vice-responsable du pôle percussion d'Ultr'Abricox, lance Quentin avec un grand sourire. On a beaucoup d'instruments : une grosse caisse, une caisse claire et... c'est tout !"

Lors de Laval-Lens, les Ultr'Abricox se sont également lancés dans une grande chenille dans la tribune qui en a surpris plus d'un. Elle a même fait réagir sur Twitter ! Des commentaires du type "Qu'est-ce que c'est que ces abrutis en train de danser dans la tribune ? J'en peux plus" cite Corentin en guise d'exemple. "Faire parler de nous, c'est marrant aussi", conclut-il.

L'expérience Ultr'Abricox est donc reconduite ce vendredi soir à l'occasion de la 23e journée de Ligue 2, Laval-Valenciennes à l'affiche. Et les étudiants espèrent être très nombreux : cette fois, le Stade lavallois et la junior entreprise de l'Estaca se sont associés pour mettre sur pied un événement spécial, avec un combo match + soirée à 25€, ouvert à tous les étudiants lavallois. Ça risque de faire du bruit à Francis-Le-Basser !