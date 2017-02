Les vacances au ski restent une niche pour les plus riches selon Jean Viard

Pour le célèbre sociologue marseillais qui a étudié la question, partir au ski reste l'apanage des classes aisées. Les sports d'hiver ne se sont pas vraiment démocratisés. Entretien.

Jean Viard, vous avez travaillé sur la typologie des gens qui partent en vacances au ski. La conclusion : cela reste un "entre-soi" des classes supérieures, c'est vraiment le cas ?

Je crois que l'on peut dire ça oui. Il y a des pratiques de voisinage comme dans la région de Grenoble par exemple. Ce n'est pas aussi caricatural à Marseille qu'à Paris par exemple. Là, effectivement, aller à la neige une semaine, c'est hors de prix. Il faut se dire que le ski reste un produit haut de gamme. Il n'y a pas de démocratisation de la pratique, même si cela reste très important pour les hommes de montagne. Aujourd'hui, si vous allez une semaine en Tunisie, ça va vous coûter 800€ tout compris pour toute la famille. Si vous allez au ski, ça va être difficile de trouver un séjour à ce prix là ! En même temps, c'est vrai que cela fait rêver, surtout en ce moment avec le beau temps.

40% des gens ne partent pas en vacances

Vous expliquez que 30% des Français partent six fois en vacances pendant l'année et que c'est ce tiers là qui va à la neige.

Je rappelle que 40% des gens ne partent pas en vacances ou très rarement. Dans les 60% qui restent, la moitié va partir une seule fois, plutôt l'été. Et le tiers supérieur de la société lui est très mobile, il va partir cinq ou six fois, pour des séjours de cinq à sept jours. Et dedans il y aura la semaine au ski.

On pourrait penser qu'avec l'"ubérisation", y compris des séjours de vacances, cela élargirait le panel concerné par les vacances au ski, ce n'est pas le cas ?

Dans les systèmes de location, il y a des facilités qu'il n'y avait pas il y a quelques années, c'est vrai. Mais ce système d'hébergement - comme Airbnb - concerne surtout les grandes agglomérations. Dans les stations alpines, il n'y a pas des centaines d'appartements à louer. Je ne pense pas qu'Uber ou les cars low-cost démocratisent vraiment la pratique du ski. Il y a de petits progrès c'est vrai, mais je pense que l'accès à la montagne - qui était un grand enjeu du tourisme social dans les années 60-70 - n'a pas été jusqu'au bout. Il y a un vrai débat sur la démocratisation du ski, notamment pour la jeunesse. Le rôle de l'Etat, c'est notamment d'apprendre aux jeunes à vivre. Dans la région de Toulouse, chaque jeune qui va au bac, a le droit d'aller à la montagne au moins une fois. Après il mène sa vie comme il veut. J'aime ce type de politique publique.