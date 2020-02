Les vacances au ski... sans skier

Sur les dizaines de milliers de touristes dans nos stations de Savoie et de Haute-Savoie, tous n'ont pas chaussé les skis, mais sont pourtant venus là en vacances. A la montagne, que fait-on lorsqu'on ne skie pas ? Exemple à Val Thorens.

Parmi les activités proposées à Val Thorens lorsqu'on ne skie pas : sauna, hammam, jacuzzi et massage

Les vacances de février en stations restent bien évidemment les vacances privilégiées pour les skieurs. Et les habitudes n'ont pas changé. "Il n'y a pas de changement significatif, en tout cas c'est ce que l'on constate sur Val Thorens. Il y a autant de vente de forfaits qu'avant. Après, peut-être que les gens skient moins longtemps, et arrêtent plus tôt dans la journée pour se donner du temps pour d'autres activités" précise Lucile Sachot, de l'office du tourisme de Val Thorens.

Alors quelles sont ces autres activités ? Du farniente aux journées sportive, des parcours de randonnées aux transats des terrasses en bas des pistes, il y en a pour tous les goûts. Les favoris : les spas dans les hôtels et au centre sportif, où la piscine reste très fréquentée. "Au centre sportif, sur une journée de beau temps, ils sont à 500 entrées par jour. Une journée de mauvaise de temps, le chiffre est multiplié par cinq" explique Lucile Sachot. "La piste de luge plait beaucoup aussi" ajoute Justine, qui travaille également pour l'office du tourisme de Val Thorens, "le cosmojet, c'est la piste de luge la plus longue de France : 6 kilomètres de long, 700 mètres de dénivelé, 45 minutes de descente environ". Pour connaître l'ensemble des activités proposées ces vacances à Val Thorens, cliquez ici !

