"Les vacances commencent sur les petites routes", ils visitent la Touraine sur la Nationale 10

Pour éviter d'être bloqués dans les bouchons sur les autoroutes, certains vacanciers choisissent de passer par les petites routes pour arriver à destination. Une solution moins chère et plus agréable selon des touristes rencontrés sur la Nationale 10 à Sainte-Maure-de-Touraine.

Vous serez encore nombreux sur la route des vacances ce samedi 01 août. La semaine dernière Vinci autoroute a comptabilisé jusqu'à XX kilomètres de bouchons sur l'A10 en Indre-et-Loire entre X et X avec des dizaines de minutes de ralentissements. La situation devrait être identique avec cette journée de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

Alors pour éviter les bouchons, les longues attentes pare-choc contre pare-choc, certains choisissent de prendre les petites routes et se rabattent notamment sur la Nationale 10 en Touraine. Un itinéraire bis plus agréable pour ces vacanciers rencontrés le long de la route à Sainte-Maure-de-Touraine.

En passant par les petites routes, on peut voir les paysages !

Carte routière dans les mains, Stéphanie et son mari viennent du sud du Poitou. Hors de questions pour les vacances familiales de prendre l'autoroute pour venir en Touraine. C'est sur la Nationale 10 qu'ils vont visiter le département. "On prend les petites routes pour découvrir les choses. On vient d'aller à l'office du tourisme pour regarder ce qu'il y a dans le secteur" explique-t-il. "En passant par les petites routes, on peut voir les paysages !" complète Stéphanie. "On va aller à l'île Bouchard avec la petite route pour bien découvrir la région" poursuit-elle.

On découvre d'autres régions qu'on ira revisiter plus tard !

En sortant de la boulangerie, leurs sandwich sous le bras, Didier et Marinette, tous les deux retraités, sont des inconditionnelles des petites routes. Ils font le trajet de la haute vienne jusqu'au nord de la France sans prendre une seule fois l'autoroute. Une question de principe pour Didier. "C'est plus cool, il y a moins de circulation et ça évite les bouchons ! Les gens prennent l'autoroute et payent pour être finalement ralentis" juge Didier. Pour Marinette, les petites routes font parties des joies des vacances. "Les vacances commencent sur les petites routes ! On en profite. On découvre d'autres régions qu'on ira revisiter plus tard !" explique-t-elle.

Moins de touristes s'arrête sur la Nationale 10 cet été selon les commerçants

Cette manière de voyager qui fait le bonheur des commerces de Sainte-Maure-de-Touraine. Même si selon leurs gérants, les vacanciers sont beaucoup moins nombreux à s'arrêter cette année. C'est aussi ce que constate, Marine, elle travaille dans une pizzeria au bord de la Nationale 10. "Cette année ils ne s'arrêtent pas, ils ne font que passer. Il n'y a personne, ils sont tous sur l'autoroute", déplore la jeune femme.