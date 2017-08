L’œil du web - Les vacances des présidents inspirent le net

Les vacances de Vladimir Poutine et Donald Trump font rire (jaune) les internautes. Une journaliste canadienne embrassée de force en direct à la télévision. 11 heures d'efforts pour sauver une baleine échouée.

Donald Trump, Vladimir Poutine ou Emmanuel Macron : les présidents aussi sont en vacances !

Ce mercredi 9 Août, c'est le dernier conseil des ministres pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Les vacances commencent mais les consignes sont claires. 15 jours maximum et à 2 heures de Paris, pas plus. En France, les vacances au sommet de l’État c'est un sujet sensible et ailleurs aussi.

Aux Etats Unis, Donald Trump passe 17 jours dans son golf privé du New Jersey. C'est trop pour certains.

Déjà 53 jours de vacances pour Trump en arretant tout activité salariale pour certains face à 14 pour Obama a la même époque... 🤔 — Christina C (@Saralinamisa_C) August 7, 2017

Mais Donald Trump n'a pas l'air de s'en soucier. Il profite de ses vacances pour s'incruster à une fête de mariage et jouer le jeu des selfies.

President Trump stops to greet wedding guests at his Bedminster, N.J. golf resort pic.twitter.com/laiS97fPoe — Deplorable Serrano (@USSMAGA) August 6, 2017

Pendant ce temps la, en Sibérie, Vladimir Poutine passe des vacances sportives au bord d'un lac. Vladimir à la pêche, Vladimir fait du kayak : une campagne de com' savamment orchestrée par le Kremlin.

Le président russe en treillis et torse nu... Forcément les twittos s'en donnent à cœur joie.

Moi si j'étais Décathlon j'embaucherais Poutine pour les pubs du rayon nature. pic.twitter.com/PN5NOV8B5u — Le Stagirite (@Le_Stagirite) August 6, 2017

Pendant ce temps-là, Poutine et Trump prennent des vacances.#CroisonsLes ! 😉 pic.twitter.com/tRYMRZY2Ed — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) August 5, 2017

Poutine et son Ministre de La Défense en vacances ensemble, ça respire la poésie, la délicatesse et surtout la philosophie. pic.twitter.com/afJAZlMfOW — Céline (@McMademoiselle) August 5, 2017

Une journaliste canadienne embrassée de force pendant son direct

Valérie-Micaela Bain, journaliste à Radio Canada est en plein direct quand un homme tente de l'embrasser. Elle décide de ne pas en rester la et poste un message sur sa page Facebook pour le retrouver.

Et visiblement ça a fait réagir l'homme en question qui a présenté ses excuses à la journaliste. En plus de s’excuser à plusieurs reprises dans sa lettre, l’homme précise ne pas avoir voulu «banaliser les comportement d’abus sexuels». Valérie-Micaela Bain a finalement décidé, de son coté, de ne pas porter plainte.

Une très belle vidéo tournée sur une plage d'Equateur

Sur la plage de Punta Carnero, le 24 juillet les habitants découvrent une baleine à bosse de 8 mètres de long échouée sur le sable. Très vite, habitants et touristes essaient de pousser l'animal vers la mer. Forcément ça ne se fait pas en 10 minutes, c'est seulement après 11 heures d'efforts que l'animal retrouve l’Océan.