Les vacances ont manqué de neige dans les stations de ski de la Drôme

Drôme, France

Les stations de ski drômoises ont tourné au ralenti pendant les vacances de Noël. Par manque de neige, très peu de pistes ont pu ouvrir.

La luge 4 saisons uniquement au Col de Rousset

Au Col de Rousset, il y a eu une tentative d'ouverture le premier samedi. Mais les pistes de ski ont refermé aussitôt. Seule la luge 4 saisons a fonctionné ; et encore, pas tous les jours. Elle ne peut pas être utilisée en cas de brouillard givrant.

Manque de neige à la station de ski du Col de Rousset sur le Vercors drômois pendant les vacances de Noël 2018/2019. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Début de saison très compliquée donc pour les commerçants de la station. Pour Mireille Ville, salariée au magasin de location de matériel, "le chiffre d'affaires là, c'est zéro. C'est compliqué, il faut qu'on paie les factures. On attend la neige."

"Chiffre d'affaires : zéro"

Au snack-restaurant voisin, Les Runes, Eric Chauvinc, le gérant, s'est senti un peu seul pendant ces vacances : "il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont venus, pas beaucoup de gens qui ont loué, et certains ont annulé. Donc on a très peu de passage. D'autant plus quand le luge 4 saisons est fermée...alors là, ça devient vraiment difficile."

Les pistes vertes ouvertes à Font d'Urle

Sur la station de ski voisine de Font d'Urle, plus en altitude, quelques pistes ont pu ouvrir. Ces derniers jours, les vacanciers pouvaient profiter d'une poignée de pistes vertes et de la piste luge, ainsi que de 20 kilomètres sur les 120 km du domaine nordique.

Et c'est du travail de maintenir de la neige sur ces pistes : "on va sur des congères, sur les bords des routes, les endroits où la neige se ramasse. On a un tractopelle qui prend la neige, on la met dans la remorque, et on vide la remorque sur les pistes, et on gagne du terrain petit à petit comme ça" raconte Marc Oboussier, le responsable des stations de ski du Vercors drômois. Le canon à neige installé sur la station depuis deux ans aide aussi, mais son utilisation est limitée.

La station de ski de Font d'Urle sur le Vercors drômois © Radio France - Nathalie Rodrigues

La station a vendu en moyenne 250 forfaits par jour pendant ces vacances de Noël (une centaine de forfaits en nordique et 150 en alpin). "Sur Font d'Urle, on fait 20/25% de ce qu'on faisait l'an dernier" explique Marc Oboussier. Noël précédent avait été enneigé comme rarement ces dernières années sur le Vercors; les stations avaient tourné de novembre à mars.

Font d'Urle a fonctionné avec un cinquième de l'effectif, à peine quatre saisonniers embauchés. Un peu de neige est attendue sur les hauteurs en milieu de semaine prochaine.