Les vacances se terminent en Limousin, les touristes plient bagage

La fin des vacances sonne pour Sébastien. Il est enseignant et reprend le travail dans quelques jours, mais avant de plier bagage, il profite de chaque instant. Pour son dernier jour au camping des 2 Îles du Lac de Vassivière, il a convié toute sa famille pour une cousinade. Le rangement, il verra cela plus tard, "surtout qu'il fait beau, se réjouit Sébastien, alors il faut profiter".

A quelques emplacements de là, les enfants de Boubacar sont déjà dans la voiture. Le départ vers Toulouse est imminent, juste le temps de trouver une place pour les dernières valises : "on met le linge sale dans un coin et on fait attention de ne rien oublier, un t-shirt ou un gilet". Le départ n'est pas triste puisqu'il va retrouver sa femme. Avec ses enfants, Boubacar repart avec beaucoup de souvenirs, "nous repartons rechargé avec toute cette belle nature, et puis nous avons partagé des moments d'humanité et cela, ça donne de la force".

Un bilan plus que positif

Cette année, le camping a été complet tout l'été, selon Murielle, chargée de commercialisation, notamment en raison des reports de réservation des années précédentes liés à la crise sanitaire, "et puis, cette année, nous avons eu beaucoup de clients qui habitent la région. Ça fait vraiment plaisir".

Tentes pliés, matelas dégonflés, les affaires de camping retournent au placard jusqu'à l'année prochaine.