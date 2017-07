Arrivée des vacanciers en Limousin : parfois de passage mais souvent le coup de coeur

Ce week-end de trois jours se termine mais pour certains les vacances ne font que commencer. Hôtels, restaurants et autres professionnels du tourisme sont prêts pour accueillir les premiers vacanciers. Certains, de passage, y trouvent un arrêt très pratique et d'autres tombent amoureux de la région.

Des vaches dans des champs verdoyants, un lac, une piscine, un petit restaurant... le cadre donne envie et les clients ne s'y trompent pas. Les voitures et campings-cars se succèdent à l'entrée du camping de Montréal à Saint-Germain-les-Belles en Haute-Vienne. Michael, lui, est venu à vélo des Pays-Bas. "J'ai mis deux semaines pour arriver. Je pédale tous les jours mais aujourd'hui c'est ma journée de repos, pour récupérer" explique ce Néerlandais qui veut rejoindre Saint Jacques de Compostelle d'ici trois semaines. Le Limousin était donc simplement sur sa route.

Un petit lac borde le camping de Montréal à Saint-Germain-les-Belles en Haute-Vienne. © Radio France - Solène de Larquier

C'est aussi le cas de nombreux clients du camping comme Catherine et sa petite famille venus de Ghent en Belgique : "Nous voulions conduire jusqu'en Espagne mais, avec les enfants, vers 17 heures on a voulu s'arrêter... Alors j'ai cherché dans mon guide un camping et celui-ci avec le lac m'a paru chouette. C'est très vert, on y est bien." La famille flamande reprendra donc la route le lendemain, une clientèle à laquelle Hans, le gérant du camping, est habitué : "Nous sommes près de l'A20 et à mi-chemin entre les Pays-Bas ou la Belgique et l'Espagne, les Pyrénées. C'est un bon arrêt."

Hans devant le camping de Montréal à Saint-Germain-les-Belles en Haute-Vienne, qu'il gère avec son épouse. © Radio France - Solène de Larquier

Mais son épouse et lui tentent de donner envie aux vacanciers de prolonger leur séjour. Ils orientent les clients pour découvrir la région et proposent des activités. Ça fonctionne parfois très bien comme raconte Hans en riant : "Notre record c'est une famille qui est arrivée avec une réservation ferme pour deux jours... Au bout de trois semaines ils nous ont dit qu'ils devaient partir parce qu'ils avaient des rendez-vous aux Pays-Bas."

Certains tombent tout simplement amoureux du camping et de la région comme Nicole et son mari qui viennent chaque année depuis 33 ans au camping de Montréal, à Saint-Germain-les-Belles :