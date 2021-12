Les véhicules de collection à l'honneur à Amiens

La 7ème traversée d'Amiens, un défilé de voitures anciennes a eu lieu ce dimanche. L'occasion pour les passionnés de se retrouver après une édition annulée l'an dernier pour cause de Covid.

Deux ans après la dernière Traversée d'Amiens, les amateurs de véhicules anciens ont repris le volant pour une septième édition. Celle de 2020 ayant été annulée, c'était l'occasion pour eux de se retrouver autour de leur passion.

Du classique, mais aussi de l'insolite

Particulièrement reconnaissable, la 2CV reste un classique, plusieurs exemplaires faisant partie du défilé. Mais les connaisseurs ont pu reconnaitre des véhicules plus rares. Comme la Toyota de Rémi, un véhicule de 1979, à une époque où le constructeur japonais n'avait pas autant intégré le marché français qu'aujourd'hui.

La 2CV reste le classique absolu des véhicules de collection. Sa forme très reconnaissable en fait un véhicule mythique. © Radio France - Bastien Roques

Toyota avait alors misé sur des voitures très bien équipées, explique son propriétaire : "Celle-ci a quatre vitres électriques, la climatisation automatique... Pour une voiture qui a 43 ans, c'est plutôt rare. A l'époque, c'était le grand luxe en fait, mais pour une voiture grand public finalement."

Une voiture particulièrement remarquée ce dimanche : la Rolls Royce de Jean-Yves, installé derrière son volant à droite. Un véhicule de 1934, avec son histoire : " Je suis le second propriétaire, sur les papiers du moins. Le premier propriétaire était l'amiral de la reine d'Angleterre, il l'a faite fabriquer pour lui", glisse Jean-Yves. "Cette voiture là, elle est donc unique : elle a notamment une malle arrière en creux alors que toutes les autres ont des malles arrières bombées".

Le propriétaire de cette Rolls Royce a même contacté les usines anglaises pour retrouver et rendre sa couleur d'origine à la voiture, construite il y a 87 ans. © Radio France - Bastien Roques

La passion de la route, à deux, trois ou quatre roues

Mais la Traversée d'Amiens, ce sont aussi les deux-roues, voire trois-roues. Claire est venue au guidon d'une moto BMW de 1951 : "C'est une sensation incroyable, j'adore ça ! Je ne conduis que des vieilles motos de toute façon, je n'ai pas de récentes, parce que je trouve que les sensations sont décuplées, et ce n'est vraiment pas la même chose !"

Certains passionés ne manqueraient la Traversée d'Amiens pour rien au monde. © Radio France - Bastien Roques

Pour la jeune femme, c'est aussi une affaire de famille : "Cette moto là appartient à mon oncle, qui est un collectionneur. Il y a mon frère aussi dans le coin qui collectionne également. C'est un peu la passion de la famille pour les vieilles choses !" Les règles pour qu'un véhicule soit identifié comme de collection sont simples : il doit avoir plus de 30 ans et ne plus être produit.