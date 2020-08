Les ventes aux enchères ont repris des couleurs

Grâce à la technologie de vente en ligne, les salles de vente de France, comme à Poitiers, ont pu poursuivre un minimum d'activité durant la période du confinement.

la "dématérialisation" a beaucoup aidé

Bénédicte Boissinot est commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de Poitiers et elle souligne que la "dématérialisation" a beaucoup aidé: "Avec mon associé on a entrepris de faire des ventes dématérialisées (sans exposition physique préalable) pendant le confinement puisqu'on utilise depuis quelques années déjà des outils en "live", c'est à dire des ventes filmées et retransmises sur internet et qui permettent aux internautes d'enchérir pendant la vente, ça était une demie mesure pour nous permettre de continuer notre activité".

Des ventes en "live" - Hôtel des Ventes de Poitiers

la commissaire priseur reconnait d'ailleurs avoir capté une nouvelle clientèle confinée chez elle et qui n'avais l'habitude de fréquenter les salles de ventes aux enchères.

L'activité s'est maintenue pendant le confinement et a pu reprendre d'autant mieux avec le déconfinement - Hotel des ventes Poitiers

Aujourd'hui c'est une vente par semaine dans les locaux du boulevard du Grand Cerf à Poitiers, mais aussi à l'extérieur pour les ventes judiciaires et toujours dans le respect des règles sanitaires. Maître Bénédicte Boissinot qui reconnait dans un sourire que les objets d'art ou de collection ont encore besoin d’être vus par les afficionados et tout ne pourra pas être dématérialisé en tous cas c'est son souhait