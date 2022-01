Les ventes de BD dopent les chiffres des librairies de Dijon

Combien de BD y a t'il sur vos étagères ? L'an dernier, il s'est vendu 85 millions d'albums en France, c'est 60 % de plus en un an. Aujourd'hui 6 BD sur 10 vendues en France sont des mangas. Des chiffres qui font le bonheur des librairies spécialisées de Dijon.

On dirait un effet de la potion magique du bon druide Panoramix. Les chiffres de vente de bandes dessinées crèvent le plafond en France. Selon une étude commandée par le Festival international de la BD d'Angoulême, il s'est vendu 85 millions d'albums l'an dernier dans tout le pays, soit une hausse de 60%.

"2020 et 2021 ont été des années extraordinaires pour nous, car il n'y avait aucun autre médium culturel disponible" explique Jean-Marie Agneau, le patron de la boutique Planète BD, passage Darcy à Dijon "Il n y avait pas de cinémas, de concerts, de musées, et on a fait un constat étonnant : les gens ont retrouvé le plaisir de lire et le chemin des librairies."

Jean-Marie Agneau "On a vécu deux années exceptionnelles." © Radio France - Olivier Estran

Ce magasin de Dijon possède 5.000 références d'albums en stock et a choisi de ne pas mettre les mangas en avant. C'est l'exception qui confirme la règle, car ces petits volumes qui se lisent de droite à gauche tiennent désormais le haut du pavé : 6 BD sur 10 vendues en France sont des mangas !

Le Pass Culture pour compléter ses collections

On rencontre Océane et Léo , 18 et 19 ans à la sortie d'un magasin spécialisé. Les deux amis se sont faits plaisir "Je dois en avoir pour 70 euros" calcule Océane, "mais je ne fais pas de craquage toutes les semaines comme ça." Le manga se consomme pourtant en large collection "J'en ai 273, euh non 275 ! " glisse la jeune fille. "Et moi j'en ai 400 " ajoute son ami. "Je suis tombé dedans il y 'a 3 ou 4 ans, et l'année dernière avec le Pass culture, j'en ai acheté beaucoup plus."

Océane et Léo, fans dijonnais de mangas © Radio France - Olivier Estran

Le Pass culture, c'est cette aide de 300 euros offerte aux jeunes de 18 ans par l'Etat pour s'offrir livres, concerts ou musées, et tout le monde dans les librairies confirme que ce coup de pouce a largement profité au marché des mangas. "Mes ventes ont progressé de 35 à 40 % " confirme Mickaël Hé, un des pionniers de la spécialité à Dijon avec son magasin "Manga Evasion" ouvert il y'a 12 ans. "Au delà du boom que nous connaissons, l'effet ne va pas retomber totalement , car nous touchons une nouvelle génération nourrie aux "animes" (les dessins animés à l'esthétique manga NDLR) qui prolifèrent sur les plateformes de streaming et de vidéos à la demande. Ces nouveaux consommateurs s'ajoutent à la génération Goldorak ou Dragon-Ball de leurs parents."

Mickaël Hé, pionnier du manga à Dijon tient en main une de ses meilleurs ventes du moment © Radio France - Olivier Estran

Gros succès et pénurie de papier

On trouve en Bourgogne, une des grosses maisons d'éditions française de BD : C'est Bamboo, basée à Charnay-les-Mâcon. Elle sort 4 millions de BD par an et profite aussi de l'aubaine. "De manière globale, nos ventes ont progressé de 30 % "indique Olivier Sulpice le patron de cette maison d'édition. "Cela nous permet de nous lancer sur des séries sur lesquelles nous ne nous serions pas risqués, on tient aussi à mieux payer nos auteurs , car en France, beaucoup de dessinateurs ou de scénaristes gagnent à peine un Smic. Enfin on va embaucher 4 personnes de plus dans ce premier semestre et atteindre 50 salariés."

"Nos ventes de mangas ont doublé" assure Arnaud Plumeri en charge de cette collection au sein de Bamboo. "Le revers de la médaille, c'est que les délais d'impression deviennent longs pour les séries à succès. Avec la pénurie de papier, il faut attendre parfois 5 à 6 mois."

Chez Manga-T , on peut bouquiner autant que l'on veut avec un abonnement horaire © Radio France - Olivier Estran

Pas la peine donc d'harceler votre libraire s'il n'a pas le titre que vous cherchez. Mais à Dijon, ville universitaire, cela ne fera pas reculer les passionnés de manga. "J'ai ouvert ma boutique il y a 6 ans à Dijon, car il y a ici une vraie passion pour la culture japonaise" affirme Laëtitia Noblesse qui dirige passage Darcy à Dijon Manga-T, un salon de thé où l'on peut venir lire en toute quiétude les dernières productions sorties en France. "On a deux salons spécialisés sur cette culture par an dans notre ville, et j'en vois l'effet. Ma clientèle démarre à partir d'enfants de 8 ans jusqu'à des quadras comme moi de la "génération Dorothée" qui viennent se plonger dans les livres lors d'une pause dans le boulot."

Les passionnés et les curieux peuvent déjà cocher les dates du 21 et 22 mai sur leur calendrier. Ce sera le week-end du Kamocon, un festival de la culture asiatique et de l'univers Geek (BD, Comics, jeux Vidéos, dessins animés) au parc des Expositions de Dijon.