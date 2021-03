Les ventes de jeux vidéo au top en 2020

Entre confinement, couvre-feu, télétravail et fermeture des lieux de loisirs, l'année 2020 n'a ressemblé à aucune autre. Le chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo atteint les 5,3 milliards d'euros d'après le compte rendu du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (S.EL.L.). Un bilan très riche - aussi - d'enseignements, notamment sur la part croissante du jeu sur mobile ou les jeux les plus prisés durant cette période particulière.

FIFA, Animal Crossing, Call Of et Mario Kart au top

Si l'on observe les ventes de jeu sur le marché physique (les boîtes achetées en boutique) et dématérialisé (avec les achats des jeux en ligne sur les boutiques des consoles) et toutes plateformes confondues, on se retrouve avec un trio de tête éclectique. Au sommet, FIFA 21, simulation de football avec Kylian Mbappé sur sa jaquette, suivi par Animal Crossing New Horizons exclusif à la Nintendo Switch où vous profitez de votre propre île déserte, et sur la troisième marche du podium, Call of Duty : Black Ops Cold War (supplanté par Mario Kart 8 Deluxe si on exclut les téléchargements). Des jeux qui se pratiquent seul mais surtout à plusieurs, ensemble devant l'écran, ou chacun chez soi, connectés via internet.

Poussée des ventes de PC Gaming

Certains d'entre nous ont du investir dans du matériel pour télétravailler. Certains ont aussi franchi le pas d'acheter un ordinateur spécialement dédié au jeu vidéo : 20% de ventes supplémentaires par rapport à l'année précédente, et 13% de plus pour les accessoires (micro, casque, souris, écran). Le mobile se porte aussi très bien avec 1,426 milliard d'euros (+16%). C'est sur mobile que l'on joue le plus, avec en tête des applications gratuites Brain out, Coin Master, et du côté payant Minecraft Pocket Edition et le Monopoly by Marmalade.

Tous joueurs

L'étude dépeint aussi certains profils types de joueur : plus de 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement, un adulte sur trois joue régulièrement. Le jeu vidéo est un loisir partagé autant par les hommes et les femmes, et l'âge moyen derrière une manette ou un écran de smartphone, est de 39 ans.