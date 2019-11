Les vestiaires de la piscine du Coliseum d'Amiens ont fait peau neuve

Les nageurs de retour au Coliseum ! Après un gros chantier de rénovation à plus d'un million d'euros la piscine du centre-ville d'Amiens rouvre ses portes ce lundi. Quatre mois de travaux ont été nécessaires pour refaire les vestiaires qui accueillent en moyenne un millier de personnes par jour.

Amiens, France

Pendant que les Amiénois découvraient l'Aquapôle l'été dernier, les travaux battaient leur plein dans une autre piscine d'Amiens. Le chantier est désormais terminé et les bassins du Coliseum rouvrent leurs portes ce lundi midi. Quatre mois de travaux ont été nécessaires pour refaire les vestiaires qui accueillent en moyenne un millier de personnes par jour.

Les vestiaires rénovés du Coliseum © Radio France - François Sauvestre

Dominique Georges, directeur des sports d'Amiens Métropole

Les vestiaires étaient restés dans leur jus

"Les vestiaires du niveau moins un étaient restés dans leur jus", explique Dominique Georges, le directeur des sports d'Amiens Métropole. C'est la fin de quatre ans de rénovation du Coliseum dans son ensemble. "Vous allez être surpris si vous descendez au moins un", promet Dominique Georges. "On a changé complètement l'ergonomie des lieux pour les rendre plus conformes à l'hygiène et à l'accueil".

Un équipement plus moderne

Des boiseries ont été ajoutées ainsi qu'un nouvel éclairage led, le sol a été changé. "Le tout a coûté 1,2 millions d'euros", détaille le vice président de la Métropole en charge des sports. Guillaume Duflot pour qui ces travaux étaient "nécessaires pour moderniser la piscine du Coliseum".

L'espace pour se déchausser © Radio France - François Sauvestre

Le bassin olympique lui a subit quelques petits travaux de rénovation. La piscine du Coliseum rouvre ses portes ce lundi midi sans changement de tarifs.