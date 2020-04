Les vidéos de Jamy font fureur sur Twitter depuis le début du confinement !

"Pourquoi pleure-t-on quand on épluche un oignon ?", "Mais pourquoi baye-t-on ?", "Pourquoi les jours sont-ils découpés en 24 heures ?", etc. À chaque jour de confinement sa question, et sa réponse. Voilà le principe des vidéos de Jamy Gourmand, l'ancien présentateur de "C'est pas sorcier !". Filmé dans son jardin ou depuis son atelier, le journaliste partage le savoir pour petits et grands. Une bonne manière de "s'aérer les neurones" pour un moment en famille, ou pour tous les nostalgiques de l'émission de France 3 !

"Nous sommes confinés, mais on reste en lien"

Toutes les vidéos sont postées sur son compte Twitter. On y apprend par exemple comment a été inventé le papier toilette en rouleau, denrée si convoitée depuis le début de l'épidémie de coronavirus... Et ça marche ! Chaque jour des dizaines de milliers d'internautes regardent ses vidéos. Avec toujours le même mot de la fin : "Nous sommes confinés, mais on reste en lien."