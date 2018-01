Ce lundi c'est la Saint-Vincent, le Saint Patron des vignerons. A cette occasion, les confréries vineuses, des associations dédiées au vin, organisent des journées festives. Le rituel est très présent en Touraine où on compte une dizaine de confréries.

La Saint-Vincent marque le plus important rassemblement de l'année pour les confréries vineuses. Dans plusieurs communes du département, on célèbre le vin avec des messes, des déambulations, des intronisations et des dégustations.

La fin janvier est un moment clé dans le cycle de l'élaboration de la boisson puisque le dernier cru peut enfin être goûté et que la nouvelle saison est lancée.

A Chinon, Saint Vincent est célébré ce dimanche et 40 intronisations sont prévues. La confrérie des Bons Entonneurs rabelaisiens est la deuxième plus grande de France. Depuis 1962, elle a intronisé pas moins de 40.000 chevaliers. Certains viennent de très loin comme des Etats-Unis par exemple.

Pour conclure les festivités, les membres de la confrérie des bons entonneurs rabelaisiens se retrouvent dans les caves Painctes à Chinon - Confrérie les bons entonneurs rabelaisiens

Une tradition pas si ancienne

Contrairement à ce qu'on pourrait croire les confréries n'existent pas depuis plusieurs centaines d'années. Ces associations datent pour la plupart de la deuxième moitié du 20e siècle, lorsque les appellations d'origines contrôlées sont apparues.

Le principe des confréries existait certes durant le Moyen Âge et la Renaissance mais elles avaient été abolies lors de la Révolution française.

Aujourd'hui, les plus importantes confréries vineuses se trouvent en Bourgogne dont la plus connue est la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Mais la Touraine est aussi une importante région viticole, une dizaine de confréries existent en Indre-et-Loire.

L’intronisation des chevaliers est un véritable rituel. Ici, le Grand Maître des Bons Entonneurs rabelaisiens Jean-Max Manceau. - Confrérie les Bons Entonneurs rabelaisiens

Le réseau pour la valorisation du terroir

Les confréries vineuses reposent sur le réseau. Lors de chaque rassemblement, des chevaliers sont intronisés. Ils deviennent alors ambassadeurs du vin de la confrérie dont ils dépendent et s'engagent à le promouvoir autour d'eux.

Ces associations de passionnés de vin sont notamment facteur de tourisme. La confrérie des Bons Entonneurs rabelaisiens reçoit régulièrement des touristes allemands ou américains.

Le mouvement est aussi très prisé par les célébrités. Parmi les personnalités intronisées par la confrérie, on compte Gérard Depardieu et, plus récemment, le Prince Albert de Monaco.