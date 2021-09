Les villages-étapes, ces villes où l'on est de passage, en congrès à Barbezieux en Charente

Depuis sa création il y a 25 ans, la fédération des villages-étapes vous invite à quitter l'autoroute ou la nationale pour flâner dans la campagne. Elle est née à Limoges, pour détourner les usagers de l'autoroute A20. Depuis, 70 communes se sont regroupées dans cette fédération. En Charente, cinq communes ont le label "village-étape" : La Rochefoucauld depuis près de dix ans, Barbezieux depuis six ans renouvelée en 2020, Mansle, Jarnac et Chabanais la plus récente.

C'est le château récemment rénové de Barbezieux qui accueille ces rencontres nationales © Radio France - Pierre MARSAT

Le village étape doit répondre autant aux attentes des usagers de la route qu'à celles des commerçants de la commune. Le maire de Barbezieux, André Meuraillon, a constaté une hausse du chiffre d'affaires des commerçants de bouche barbeziliens d'environ 25 à 30% dès la première année d'exercice, en 2015.

Parmi les critères pour être village-étape : avoir moins de 5000 habitants, mais aussi désormais avoir accès au wifi et des bornes électriques. Le Guide du Routard consacrera un volume aux 70 villages-étapes en France, en Avril prochain.