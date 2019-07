Les villes et villages de l'Yonne veulent des fleurs

Le jury départemental Villes et Villages Fleuris, le maire et le cantonnier du village à Trucy sur Yonne

Trucy-sur-Yonne, France

Le maire de Trucy sur Yonne Bernard Partonnaud ne savait pas trop à quoi s'attendre avant de recevoir le jury. D'entrée , ce dernier, composé de trois personnes a été très clair. L'idée, n'est pas uniquement de noter la qualité du fleurissement , mais tout ce qui contribue à l'embellissement de la commune. Pierre , l'un des membres du jury , travaille aux espaces verts de la ville d'Avallon . Il s'est arrêté longuement devant le lavoir de Trucy sur Yonne, récemment rénové. "Ça fait parti du patrimoine de la commune et le jury fleurissement, c'est pas que les fleurs. C'est aussi bien, le patrimoine justement, le mobilier urbain, la voirie et le cadre de vie. "

"Mettre en valeur le lavoir, l'église et la mairie du village"

Et en discutant avec le maire , il n'hésite pas à donner quelques conseils. "Il faut mettre en valeur, le lavoir, l'église et le cœur du village qu'est la mairie. Il faut fleurir uniquement ces trois points, ainsi que les panneaux d'entrées de la commune."

Car des panneaux d'entrées bien fleuris, ça donne envie d'en découvrir davantage selon le jury. Mais c'est aussi beaucoup de travail et à Trucy sur Yonne , Thomas le cantonnier n'est là que deux jours et demi par semaine .

"Des habitants fournissent des plantes et entretiennent des zones bénévolement"

Heureusement il peut compter sur certains habitants du village. "On a des personnes qui aident la commune en fournissant des plantes. En entretenant des zones délimitées, bénévolement. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Et on s'inscrit en plus, dans une démarche qui crée du lien social. On est sur la bonne voie."

"On va tenir compte des conseils du jury"

Quant au maire Bernard Partonnaud , s'il n'était qu'à moitié convaincu par ce concours de village fleuris, après le passage du jury, ce n'est plus le cas. "On est tombé sur des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils nous expliquent où positionner nos fleurs et quelles sortes de fleurs. On va tenir compte de ça. Et peut être les recontacter, pour qu'ils nous donnent d'autres idées."

En attendant, le jury poursuit ses visites. Ensuite, il se réunira pour désigner les communes qui peuvent décrocher le label villes et villages fleuries. Les résultats seront connus au mois de novembre.