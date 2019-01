Les vinyles, une affaire qui tourne bien aux puces rouennaises

La 38 édition des puces rouennaises s'est achevée dimanche 27 janvier. Cette année, plus de 200 brocanteurs ont proposé meubles rétro et objets de collections à l'image des vinyles. Ces disques encore de beaux jours devant eux.

Rouen, France

Installée dans un coin, la foire aux disques des puces rouennaises attire de nombreux clients. En cette fin de matinée les collectionneurs affluent autour de ce stand de vinyles.

Ils sont près d'une dizaine à fouiller dans les bacs à disques, à l'image d'Emmanuel qui recherche un style bien précis : "De la pop-rock surtout des Beatles".

"Mieux présenté qu'un CD"

Depuis une quarantaine d'années, ce passionné de musique raffole des vinyles. Pour lui ces disques ont quelque chose en plus par rapport au CD. "Il y a la chaleur, il y a les pochettes, le fait de voir le disque tourner aussi puis je trouve que c'est mieux présenté qu'un CD aussi"

Les clients recherchent la perle rare. © Radio France - Romain Chevalier

Les jeunes se mettent au vinyle

Fini désormais les vinyles réservés aux plus de 50 ans, les jeunes aussi se les arrachent. "J'ai récupéré la platine de mes grand-parents avec plusieurs vinyles et j'ai trouvé que le son était de meilleure qualité. Du coup maintenant _j'aime bien chercher de vieux vinyles, c'est un bel objet_, c'est toujours sympa de choisir son vinyle et de mettre en soirée avec des amis", témoigne Valentin, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années.

Un objet de décoration

Aujourd'hui le vinyle est surtout devenu un objet que l'on expose, précise Philippe Thiébault, disquaire depuis 1994 :

Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au vinyles et qui, parfois, n'ont pas la platine pour l'écouter, c'est uniquement pour l'objet. Surtout que maintenant il y a beaucoup de vinyles couleurs ou des picture-disc, qu'on trouvait peu avant."

Un picture disc de Michael Jackson. © Radio France - Romain Chevalier

Depuis 5 ans, la vente de vinyle ne cesse d'augmenter en France.