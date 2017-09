Les Virades de l'Espoir de retour à Pélussin après 10 ans d'absence

Les Virades de l'Espoir reviennent pour la première fois à Pélussin, dans le Pilat, depuis 10 ans. Un événement qui a pour but de récolter des dons pour aider la recherche contre la mucoviscidose. C'est d'autant plus symbolique dans la commune, que 3 habitants sont atteints de la maladie.

Les Virades de l'Espoir ont lieu partout en France ce dimanche. Un événement organisé par l'association Vaincre la Mucoviscidose, afin de récolter des fonds pour aider la recherche sur la maladie, qui rend les muqueuses trop épaisses et finit par obstruer les bronches. Au programme : des concerts, mais surtout des randonnées, à pieds ou à vélo, à partir de 9 heures. Tout le monde peut participer, et faire le don qu'il veut.

Plusieurs communes de la Loire et la Haute-Loire participent à l'événement. Parmi elles, Pélussin. Il y a 10 ans, la commune du Pilat récoltait 200 000 euros avec sa Virade, la deuxième plus grosse de France. Depuis, l'événement n'avait plus eu lieu, par manque de bénévoles.

Pour le retour de l'événement, les bénévoles espèrent récolter 50 000 euros.

Cette année, les enfants des anciens bénévoles se sont réunis pour relancer les Virades de l'Espoir à Pélussin. Comme Heidi Pinot : elle a 21 ans, et a souhaité s'engager pour cette cause car son compagnon est atteint de la maladie. "Ca fait à peu près 9 mois que l'aventure a commencé, explique la jeune femme. Le but de la journée, c'est de réunir un maximum de personnes. Chaque don récolté sera reversé à l'association Vaincre la Mucoviscidose pour la recherche contre la maladie, soit pour la guérir un jour, ou pour soulager la vie des patients." Pour ce retour des Virades, les 200 bénévoles espèrent récolter 50 000 euros.

Un retour d'autant plus symbolique que sur les presque 3800 habitants de la communes, 3 sont atteints de la maladie. Pour Georges Bonnard, le maire de Pélussin, c'était presque inespéré de revoir les Virades de l'Espoir, mais c'est surtout nécessaire : "On doit participer, avec les moyens que l'on a. Surtout quand ça nous touche de près. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, et quand autour de nous on a 3 ou 4 familles qui sont touchées par cette maladie, c'est quand même important."

Dans la Loire, 100 personnes étaient atteintes par la maladie en 2015, selon l'association Vaincre la Mucoviscidose.