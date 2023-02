Les visites familles du Mémorial de Caen affichent complet à l'occasion des vacances

Pourquoi ne pas profiter de ces vacances scolaires de février pour proposer à vos enfants une visite guidée spécialement adaptée à leur âge? Depuis 2017, le musée pour la Paix, accueille des groupes de familles ouverts dès huit ans.

Alice est venue de la Sarthe avec sa fille Eloïse et son fils Paul © Radio France - Carole LOUIS

Parmi les visiteurs du jour Alice a fait le déplacement depuis la Sarthe avec sa fille Eloïse et son fils Paul. Tous trois séduits par la formule.

"La visite famille je trouvais ça très intéressant d'avoir des mots pour les enfants pour expliquer la guerre car moi je ne me sentais pas capable de le faire et pour ma fille qui a huit ans, c'était beaucoup plus ludique"

Paul 12 ans, en cinquième et passionné par l'histoire de la seconde guerre mondiale reconnait qu'il a appris des choses qu'il méconnaissait. Une manière d'anticiper également sur le programme d'histoire qu'il abordera dans deux ans.

Une des jeunes visiteuses présente un des objets de la valise: un ticket de rationnement. © Radio France - Carole LOUIS

C'est l'une des spécificités de ces groupes famille: lors de chaque visite, la guide propose à l'un des enfants de porter durant tout le circuit une petite valise avec à l'intérieur divers objets ( tickets de rationnement, galoche, abécédaire de Pétain, éclat d'obus ou masque à gaz).

Dans les mains de Marie-Lou, un masque à gaz. © Radio France - Carole LOUIS

Michel professeur agrégé de géographie à la retraite est venu de Cherbourg avec ses petits enfants. Et cette participation proposée aux jeunes l'a séduit. Un bon moyen selon lui de les amener à plus d'écoute. Il y a aussi ces familles venues des Cotes-d'Armor ou d'Aix-en-Provence. Tous, jeunes et moins jeunes ont suivi, concentrés, les propos de leur guide Cécile Brossault, dans cette visite d'une heure quarante-cinq.

Car si c'est ludique pour les enfants, c'est aussi une bonne façon de réviser pour les parents ou grands-parents

La France de Pétain © Radio France - Carole LOUIS

Un groupe des visite guidées Famille au Mémorial de Caen © Radio France - Carole LOUIS

Une formule qui séduit, les deux groupes organisés chaque jour durant les vacances ( 11H et 14H30) affichent complet.