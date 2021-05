Les visites reprennent aux Salins du Midi à Aigues-Mortes

Les Salins du Midi, le plus grand salin de Méditerranée, ouvre à nouveau aux visiteurs ce mercredi. Pour l'instant, seules les visites à pied ou à vélo sont autorisées. Avec une nouveauté cette année : un parcours fléché de 30 km avec accès à la prise d'eau à la mer. On peut également partir à la découverte des salins avec un guide naturaliste pendant deux heures. Pour les visites en petit train et l'accès au musée, il faudra attendre le 19 mai.