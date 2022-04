Les visiteurs au rendez-vous pour admirer les centaines de bébés animaux au Zoo de Beauval

Entre 7 000 et 12 000 vacanciers arpentent les allées du parc de 44 hectares...Agrandi ces dernières années d'un dôme exotique, d'un bassin aux hippopotames et d'un téléphérique. Les stars, toujours, les bébés pandas !

Les visiteurs sont de retour à Beauval ! Après deux années de fermeture durant les vacances de Pâques, à cause de l'épidémie de Covid, le plus grand zoo de France accueille de nouveau entre 7 000 et 12 000 visiteurs par jour.

"On commence par le guépard qui est là", lance Mathias, en ouvrant la carte du Zoo Parc de Beauval. Le papa de Dimitri, Sibylle et Daphné vient pour la deuxième fois, depuis l'Ile-de-France.

Ensuite, qu'est-ce que vous voulez voir ? Les pandas !

1 visiteur sur 5 vient avant tout pour les jumelles pandas

Les petites jumelles, nées le 2 août 2021, attirent toujours autant de monde. 1 visiteur sur 5 viendrait avant tout pour les voir, selon une étude réalisée par le Parc. Par contre, difficile de retenir leurs prénoms..."Lili ? Huan Dou ?", hésite Dimitri. "En tout cas leur mère c'est Huan Huan !", renchérit-il, sûr de lui.

L'un des bébés, âgé de 8 mois, dort paisiblement devant les regards ébahis et les caméras. A la mi-journée, un soigneur lance de grandes branches de bambous dans l'enclos.

La maman s'approche et épluche son bambou, devant des centaines d'yeux. "C'est le bon moment !", lance un visiteur.

Mais tous ne viennent pas que pour cette petite famille, insiste Delphine Delord, la directrice générale associée du zoo :

900 bébés naissent chaque année

Les visiteurs viennent pour voir les 800 espèces, 35 000 animaux. Parce que le parc est très beau, très fleuri.

Au Nord, près du nouveau téléphérique, le dôme exotique accueille poissons, reptiles...et lamantins ! Un bébé, parmi les centaines actuellement présents dans le parc, nage entre les feuilles de salade. "Il a donné un bout de son casse-croûte ! C'est tellement bien, j'adore ce zoo !", s'égosille un enfant, scotché à la vitre de l'aquarium. Sa maman renchérit :

Il est émerveillé, chaque fois ce sont des cris.

Le zoo espère battre son record annuel de visites !

Le parc bat chaque année depuis son ouverture en 1980 son record de fréquentation. Deux exceptions : 2020 et 2021, à cause des 9 mois cumulés de fermeture, liés à la crise sanitaire.

"On a plus de visiteurs qu'en 2019, donc on se réjouit, car on ne vit que grâce à nos entrées. On sent une année importante, on est en forte augmentation depuis le début de l'année", poursuit Delphine Delord.

On est à presque 40% d'augmentation depuis début 2022, c'est incroyable !

L'année dernière, le Zoo de Beauval a réalisé 1,4 millions d'entrées. "Nous espérons bien largement dépasser ce chiffre !". Peut-être même dépasser le record, établi à 1,6 millions d'entrées, en 2019.