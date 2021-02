Les visiteurs de retour aux Jardins de Marqueyssac en Dordogne

Autorisés à ouvrir depuis le début du mois de février, les Jardins de Marqueyssac enregistrent de bons résultats pour le début de ces vacances scolaires. On compte même plus de visiteurs qu'en 2019.

"On a une centaine de visiteurs par jour " se réjouit Stéphanie Angleys, chargée des visites aux jardins de Marqueyssac. Ouvert depuis le 1er février après une longue fermeture imposée par la crise sanitaire, les visiteurs reviennent se balader dans les allées des jardins. Le début de ces vacances scolaires redonne le sourire au personnel du site, heureux de revoir quelques personnes faire la queue devant l'entrée des jardins "c'est rentable pour le moral de nos équipes" explique Stéphanie Angleys. Les résultats sont identiques à l'année et 2020 et supérieurs à 2019.

Des visites guidées pendant toutes les vacances

Parmi les visiteurs présents, Mathieu, originaire d'Auvergne est en vacances avec sa copine en Dordogne, et trouver une activité n'a pas toujours été facile : "c'est une région où il y a pas mal de visites à faire comme les plus beaux villages de France" mais regrette que les autres sites soient fermés "même les activités en extérieur et les grottes sont fermées, donc c'est pas évident".

Le site propose des visites guidées pendant toutes les vacances scolaires, jusqu'au 5 mars.