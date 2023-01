Les visiteurs sont revenus en masse l'an dernier dans les grands musées parisiens

Des galeries désertes et des visiteurs qui hésitent à retourner au musée, encore inquiets par l'épidémie de Covid, cette page semble bel et bien tournée dans les principaux musées parisiens. En 2022, ils affichent tous une fréquentation en très nette hausse par rapport à l'année précédente.

Le plus célèbre, le Louvre, a ainsi accueilli 7,8 millions de personnes l'an passé, soit une augmentation de 170% par rapport à 2021. Près d'un visiteur sur cinq est américain, revenus en masse dans la capitale, contrairement aux Chinois, quasi absents. Les Européens (Allemands, Italiens, Anglais, Espagnols) compensent en partie cette absence sans permettre d'atteindre le chiffre de 2019 : cette année-là, plus de 9,5 millions de visiteurs étaient passés sous la pyramide de Pei.

Beaubourg retrouve sa fréquentation d'avant Covid

Le Musée d'Orsay affiche lui aussi un petit recul par rapport à la période d'avant Covid, près de 7 millions de visiteurs en 2022, 10% de moins qu'en 2019 mais il peut se féliciter d'avoir attiré 14% de jeunes (moins de 18 ans). Avec trois millions d'entrées l'an passé, le Centre Pompidou a pour sa part quasiment retrouvé le niveau de 2019.

Les responsables du Château de Versailles ont eux aussi retrouvé le sourire. Sa présidente, Laurence des Cars, voit dans la fréquentation de 2022, 6,9 millions de visiteurs, "un formidable encouragement". En 2021, le site avait enregistré une baisse de près de 75%.

Une année exceptionnelle au Muséum national d'Histoire naturelle

Le Muséum national d'Histoire naturelle lui parle d'une année exceptionnelle, avec 3,6 millions de visiteurs, soit 300.000 de plus qu'en 2019 sur l'ensemble de ses sites (Paris et région). Ce succès, le président du Muséum Bruno David l'attribue au contexte actuel : "La crise environnementale que nous traversons requiert de connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Une facette majeure de la mission du Muséum est de transmettre la culture scientifique. L’affluence des visiteurs sur nos sites témoigne de cette envie de connaissance".