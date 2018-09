Strasbourg, France

Le nouveau Parc des Expositions de Strasbourg sera construit de part et d'autre de l'avenue Herrenschmidt, juste à côté du Palais de la Musique et des Congrès et le long du canal. Il sera constitué de cinq halls et aura une capacité totale de 58.000 mètres carrés. Il sera complété par un parking de 1.300 places.

L'intérieur du nouveau Parc des Expositions de Strasbourg. © Radio France - -Kengo Kuma and Associates

Le Hall 5 du nouveau Parc des Expositions de Strasbourg. © Radio France - Kengo Kuma and Associates

Une terrasse avec vue sur la cathédrale de Strasbourg

Le bâtiment, essentiellement en bois, sera doté de grandes baies vitrées et d'une terrasse sur le toit avec vue sur la cathédrale de Strasbourg. Le parvis situé devant le bâtiment fera office de parc urbain.

Vue sur la parvis du nouveau Parc des Expositions de Strasbourg © Radio France - Kengo Kuma and Associates

C'est le projet de l'architecte japonais Kengo Kuma qui a été retenu. L'architecte a déjà conçu plusieurs œuvres en France, comme la Cité des Arts et de la Culture de Besançon ou encore le FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) à Marseille.

Le site ouvrira au public à l'été 2021

Au total, 86 millions d'euros ont été investis dans ce projet, dont 3,8 millions par l'Etat, 10 millions par la région Grand-Est, 6,5 millions par le département du Bas-Rhin et 10 millions par la ville de Strasbourg.

Les travaux devraient débuter en octobre. Le site ouvrira au public à l'été 2021. Des installations provisoires seront mises en place fin 2018-début 2019 pour accueillir les manifestations en attendant la fin des travaux.