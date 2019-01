Les vœux de nos personnalités bretonnes pour l'année 2019

Quimper, France

Que la période des vœux démarre ! Vous avez jusqu'au 31 janvier pour souhaitez vos vœux à votre entourage, votre famille, vos amis : une bonne année, une bonne santé, la réussite... Et France Bleu Breizh Izel s'est posé la question : que souhaitent les célébrités bretonnes à nos auditeurs ? On a posé la question à deux artistes : Dan Ar Braz et Gilles Servat.

"Plus de fraternité et de bienveillance"

Pour Dan Ar Braz, "On ne peut que souhaiter du bonheur aux auditeurs de France Bleu et à la planète entière". Ce qu'il souhaite pour l'année 2019, c'est "un monde meilleur, plus de fraternité, de bienveillance. Bienveillance avec soi-même ! Je dis toujours que maintenant que les piétons ont la priorité, ce n'est pas interdit de dire un petit merci, par exemple. Je suis très attaché à ces petits signes, qui sont anodins. Ça me fait ma journée."

Des résolutions pour 2019 ? "Continuer à faire ce que j'aime, d'avoir toujours le bonheur d'un gamin quand je prends ma guitare le matin. Mes résolutions, c'est la bienveillance envers soi-même, envers les autres, c'est vraiment ça qui m'enrichit, d'une certaine fraternité dont on rêve."

Gilles Servat en concert à Rodez, le 30 juillet 2011 © Maxppp -

"Une année un peu plus sereine"

Gilles Servat souhaite aux auditeurs de France Bleu Breizh Izel "de passer une année un peu plus tranquille, un peu plus sereine".

Le chanteur, très engagé, pense notamment aux "gilets jaunes" : "J'espère qu'ils vont parvenir à obtenir beaucoup plus de choses, qu'on les respectera plus." Autre souhait : que le public "écoute toujours votre radio ! Et puis, que le projet de réunion de la Bretagne avec la Loire-Atlantique avance encore plus, et que petit à petit ça se fasse."