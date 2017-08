Voitures et camions publicitaires anciens de toute la France s'exposent à Riom

Le deuxième rassemblement de véhicules publicitaires anciens se déroule le weekend du 26 et 27 août à Riom dans le Puy-de-Dôme. 70 camions et voitures aux couleurs de marques sont exposés.

Des camions Michelin prêtés par l'Aventure Michelin, des deux chevaux aux couleurs d'un boucher charcutier ou des dépanneuses oranges, tous sont installés sur le parking du Musée de la moto Guy Baster à Riom pour ce weekend de la fin du mois d'août. Philippe Berry est l'organisateur de la manifestation et président de l'Amicale des romantiques de la ferraille à roulettes : "On s'est rendu compte que ce genre d'événement n'existait pas en France alors on l'a organisé à Riom et c'est la deuxième édition".

Les véhicules viennent de toute la France © Radio France - Charlotte Jousserand

Des voitures d'Angers et de Limoges

Les 70 véhicules présents viennent de toute la France : "De Limoges, d'Angers, de Haute-Loire... il y en a même de Belgique", raconte Philippe Berry. Les camions et les voitures partagent tous ce point commun, ce sont des véhicules publicitaires anciens qui étaient l'image de la réclame de l'entreprise avec tout un tas de marquages dessus".

Tous les marquages sont réalisés à la main par des peintres en lettres © Radio France - Charlotte Jousserand

Des marquages réalisés à la main par des peintres en lettres. Les propriétaires de ces véhicules anciens sont des passionnés. "Nous on tombe facilement amoureux de véhicules bizarroïdes. On voit toute de suite la bouille que ça a et on est des grands enfants" raconte Philippe Berry.

Des engins atypiques

Des passionnés comme Bertrand. Avec des amis, ce passionné est venu de Mably, dans la Loire avec son camion Berliet. Son camion a une histoire atypique : "Je suis tombé dessus en allant chercher du bois en montagne, c'était une dépanneuse et avant il avait servi comme camion de pompiers dans la région". Son camion de 1960 n'a été produit à 24 exemplaires, il n'en reste plus que trois en France dont le sien.

Le camion de Bertrand, l'un des trois derniers exemplaires de ce modèle en France © Radio France - Charlotte Jousserand

Bertrand l'a remis dans son état d'origine, son état de dépanneuse de Saint-Just-en-Chevalet notamment grâce à la fille d'un des dépanneurs : "Un jour, la fille des frères Fradin a reconnu le camion. Je lui ai proposé de refaire à l'identique le marquage sur le camion comme au temps de son père, elle a accepté et elle m'a donnée des anciennes factures pour que je puisse reproduire la typographie".