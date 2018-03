Orléans, France

La troisième édition des Voix d'Orléans aura lieu du 5 au 7 avril prochain - ces rencontres d'intellectuels francophones, organisées par la ville d'Orléans, auront pour thème cette année : le progrès. Depuis le 6 mars et jusqu'au 20 mars , on peut voir dans le métro à Paris des affiches faisant la promotion de l'événement.

Se positionner sur le monde des idées

Ces affiches sont présentes dans 4 stations parisiennes : Bibliothèque François Mitterrand, Bourse, Invalides et La Motte-Picquet Grenelle. Pour Nathalie Kerrien, l'adjointe à la Culture à la ville d'Orléans, cette campagne de promotion est indispensable : "C'est une campagne d'image, précise-t-elle, parce qu'Orléans a choisi de se positionner sur le monde des idées. On veut apparaître comme une ville ouverte, où tout le monde peut s'exprimer et où on défend les valeurs humanistes." Les 4 stations de métro où est diffusée cette campagne sont stratégiques, assure Nathalie Kerrien : "On est près de la Bibliothèque nationale de France, près des grandes universités, donc c'est effectivement pour accompagner cet événement qui doit être de portée nationale et internationale." Interview à écouter ici :

"Orléans a choisi de se positionner sur le monde des idées, ce n'est pas si courant" - Nathalie Kerrien Copier

1 500 personnes accueillies en deux jours

Du côté de l'opposition, on s'étonne : même si l'événement de qualité, il est par définition confidentiel car il se déroule à l'Hôtel Dupanloup dont la grande salle ne compte que 150 places. La deuxième édition n'a d'ailleurs réuni officiellement que 1 500 personnes sur 2 jours... "Qu'Orléans fasse sa pub à Paris, c'est tout à fait légitime, mais le choix de l'événement est un peu curieux, dans la mesure où c'est un événement un peu élitiste, résume Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère municipale PS. Je ne suis pas du tout certaine que ça va inciter des Parisiens à venir à Orléans, ni que ce soit suffisant pour modifier de manière réelle l'image d'Orléans !" Plus généralement, l'élue socialiste estime que "Cela pose la question du storytelling : qu'est-ce qu'on raconte d'Orléans à travers la communication qu'on en fait ? Et nous disons depuis longtemps que la Ville manque de vision dans la présentation de ce qu'elle fait, en particulier dans le domaine culturel : on ne sait toujours pas quel est le projet culturel de la ville d'Orléans..." Analyse à retrouver ci-dessous :

"La culture peut permettre de changer l'image d'une ville, mais ça suppose des efforts continus et une stratégie globale qui n'existent pas à Orléans" - Corinne Leveleux-Teixeira Copier

La ville refuse de dire combien coûte précisément cette campagne dans le métro, mais assure que c'est inclus dans le budget global des Voix d'Orléans qui s'élève cette année à 206 000 euros, en hausse de 37%, car la manifestation se déroule cette fois-ci sur 3 jours (au lieu de 2). C'est le généticien Axel Kahn qui fera la conférence d'ouverture. L'entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles...